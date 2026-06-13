Beşiktaş uzun süren hoca temaslarının ardından takımın başına Teknik Direktör Vincenzo İtaliano’yu getirmişti. Siyah-beyazlılarda şimdiki gündem ise transfer. Yönetim bir sezonu daha hayal kırıklığıyla tamamlamamak adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. Vincenzo İtaliano da bu doğrultuda orta sahaya ilaç olacak ismi yönetime iletti: Rolando Mandragora... Kara Kartal zaman kaybetmeden Fiorentina’nın kapısını çaldı. ‘Çizme’ kulübü 10 milyon Euro istedi, Beşiktaş pazarlıklara başladı. 28 yaşındaki İtalyan ön liberonun da Vincenzo İtaliano faktörü nedeniyle Kara Kartal’ın ilgisinden memnun olduğu belirtildi.