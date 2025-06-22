FIFA Dünya Kulüpler Kupası C Grubu 2.hafta mücadelesinde Benfica, Auckland'i 6-0 mağlup ederken karşılaşmaya Bruno Lage ile milli futbolcu Orkun Kökçü'nün tartışması damga vurmuştu.

Milli futbolcu daha sonra teknik direktörü ile yaşadığı olayı turnuvanın yayıncısı DAZN'a anlattı. Kökçü, yaşananlara ilişkin "Kazanmayı seven bir insanım. Takım için en iyisini yapmak istiyorum. Maçta o anda takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüm. Ancak sonuçta kararı veren teknik direktördür ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Sahada bazen kontrolümü kaybedebiliyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Bunu yaşayan tek kişi de ben değilim. Elbette hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz tavır bu değil." ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu?

Maçın 61. dakikasında oyundan alınan Orkun Kökçü, teknik direktör Bruno Lage'a sert tepki gösterdi. Kökçü, yedek kulübesine geçtiği sırada Lage ile sözlü olarak tartıştı. Portekizli teknik adam, milli yıldızın yerine oyuna Renato Sanches'i sürdü. Bu hamlenin 2 dakika sonrasında Sanches gol attı ve Bruno Lage bu sefer yedek kulübesinde oturan Orkun Kökçü'ye yönelik bir şeyler söyledi.