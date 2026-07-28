Küresel piyasalar, yapay zekâ sektöründeki devasa yatırımların kârlılığı koruyup koruyamayacağı ve Çinli girişimlerin artan rekabeti nedeniyle zorlu bir sınavdan geçiyor.

Yapay zekâ çip üreticilerinin hisselerinde gözlenen yoğun satışlar, Asya borsalarında işlemlerin durdurulmasına kadar varan dalgalanmalara yol açarken, ABD tarafında ise sektör devleri arasındaki liderlik dengelerini değiştirdi.

KOSPİ’DE ÇİP DEPREMİ: İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Güney Kore'nin gösterge endeksi Kospi, çip üreticilerindeki sert satışların etkisiyle gün içinde yüzde 10'dan fazla değer kaybederek Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yaşanan sert düşüş üzerine borsada işlemler geçici olarak durduruldu. Sektörün en kritik oyuncularından SK Hynix hisseleri yüzde 12,7 oranında gerilerken, Samsung Electronics hisselerinde de yüzde 12’lik düşüş kaydedildi. Gün ortasında Kospi endeksi yüzde 10,5 kayıpla 6.051,19 puan seviyesine çekildi.

Satış dalgası diğer Asya piyasalarına da yansıdı; Tokyo’nun Nikkei 225 endeksi yüzde 4, Tayvan’ın Taiex endeksi yüzde 3,9, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1 ve Hang Seng yüzde 0,1 değer kaybetti. Bölgesel trendin aksine hareket eden tek piyasa ise yüzde 0,6 artışla Avustralya S&P/ASX 200 oldu.

ÇİNLİ RAKİPLER VE HARCAMA ENDİŞELERİ SATIŞLARI TETİKLEDİ

Analistler, yapay zekâ odaklı hisselerdeki bu sert satışların ardında iki temel nedenin yattığına dikkat çekiyor: Dev şirketlerin yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımların kârlılığı baskılaması ve Çinli yapay zekâ ile çip üreticilerinden gelen güçlü rekabet.

Özellikle Çinli çip üreticisi CXMT’nin Şanghay STAR borsasındaki ilk işlem gününde fiyatının yüzde 466 oranında sıçraması ve halka arzdan 8,6 milyar dolarlık devasa kaynak toplaması, küresel devlerin kârlılıklarının baltalanabileceği yönündeki endişeleri kuvvetlendirdi.

APPLE TEMKİNLİ STRATEJİYLE ZİRVEYİ NVIDIA’DAN GERİ ALDI

ABD tarafında da yapay zekâ yatırımlarının maliyeti tartışmaları yeniden alevlendi. Sektörün önde gelen çip üreticisi Nvidia hisselerinin yüzde 5’e yakın değer kaybetmesiyle şirketin piyasa değeri 4,83 trilyon dolarda kaldı.

Aynı gün hisseleri yüzde 1,17 değer kazanan Apple ise piyasa değerini yaklaşık 4,94 trilyon dolara ulaştırarak Nvidia’yı geride bıraktı ve yeniden "dünyanın en değerli şirketi" unvanını kazandı.

Piyasa uzmanları, Alphabet ve Tesla gibi devlerin veri merkezleri ile robotik projelere on milyarlarca dolar aktardığı bu dönemde, Apple’ın son üç çeyrektir sermaye harcamalarını kısarak "Apple Intelligence" platformunu geliştirmeye odaklanan temkinli stratejisinin yatırımcılar nezdinde karşılık bulduğunu vurguluyor.

Öte yandan, küresel piyasalardaki teknoloji odaklı türbülansın yanı sıra emtia ve ABD hisse senetlerinde de karmaşık bir seyir izlendi.

ABD ve İran’ın karşılıklı saldırılardan kaçınması ve Ortadoğu’daki arabuluculuk görüşmelerinin ilerlediğine dair haberlerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 düşerek 85,16 dolara indi. Wall Street’te ise S&P 500 ve Dow Jones günü hafif artışlarla tamamlarken, Nasdaq bileşik endeksi üst üste dördüncü gününü de kayıpla kapattı.

Piyasaların tüm dikkati şimdi, hem açıklayacağı finansal sonuçlar hem de CEO Tim Cook’un yönetim kurulu başkanlığına geçmeden önce katılacağı son yatırımcı konferansı olması sebebiyle Apple’ın perşembe günü yapacağı bilanço sunumuna çevrilmiş durumda.

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