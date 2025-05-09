Japon teknoloji devi Panasonic, 200 milyon dolar büyüklüğünde bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Bu esnada olan ise, 10 bin çalışana oluyor.

Şirketin yayımladığı açıklamada, bu adımın küresel ölçekte personel yapısının yeniden düzenlenmesi amacı taşıdığı belirtildi. Bu sebeple Panasonic, 10 bin işçisini çıkartacağını açıkladı.

Panasonic’in verdiği bilgiye göre, işten çıkarılacak çalışanların yarısı Japonya’da, diğer yarısı ise yurt dışındaki iştiraklerde bulunuyor. Bu dev iş çıkarma dalgasıyla Panasonic, hesaplarını yeniden dengelemeyi umuyor.

BİR YIL İÇİNDE 10 BİN KİŞİ ÇIKACAK

Toplamda yaklaşık 230 bin kişilik iş gücüne sahip olan Panasonic, bu sayının yüzde dördünü etkileyen kesintilerin ağırlıklı olarak 2026'ın Mart ayında sona erecek mali yıl içinde hayata geçirileceğini duyurdu.

Şirket, her ülkedeki iş kanunları ve yerel düzenlemelere uygun şekilde sürecin yürütüleceğini belirtti. Kesintilerin hangi departmanlarda yoğunlaşacağına dair bilgi verilmedi.

Panasonic, 20. yüzyılın ikinci yarısında elektrikli tencerelerden, pille çalışan cihazlara ve video kameralara kadar pek çok ürünle dünya çapında tanınan bir marka haline gelmişti.

Teknoloji alanındaki öncü konumunu korumaya çalışan şirket, son yıllarda üretim yapısını daha yalın ve verimli hale getirmek için çeşitli adımlar atıyor.