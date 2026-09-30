İsveç Devlet Televizyonu SVT’nin aktardığı bilgilere göre Karp, Berg Belediyesi sınırları içerisinde kalan Storsjö çevresindeki 15 bin hektarlık alan için İsveçli orman şirketi SCA'ya 24 milyon dolar ödeme yaptı.

Yabancı bir yatırımcının bu büyüklükte bir mülk edinebilmesi için gereken resmi izin süreci ise Jamtland Valiliği’nin 9 Eylül’de verdiği onayla tamamlandı.

YEREL HALK ENDİŞELİ

Satın alınan arazinin Berg Belediyesi’nin toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 2,6’sını oluşturması, bölgede geniş yankı uyandırarak yerel halk arasında çeşitli endişelere yol açtı. Alex Karp’ın bir teknoloji devinin lideri olması sebebiyle, bu bakir ormanlık alanın gelecekte devasa bir veri merkezine dönüştürülebileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Kamuoyunda yükselen spekülasyonların ardından açıklama yapan Palantir yetkilileri, tesis veya veri merkezi kurulacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Şirket, satın alınan arazinin ticari ve teknolojik yapılaşmadan uzak tutulacağını, uzun vadede tamamen doğaya saygılı ve çevreci bir anlayışla korunup değerlendirileceğini vurguladı.