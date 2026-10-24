Teknoloji devinin İskandinav ülkesindeki 15 milyar dolarlık yapay zekâ altyapı hamlesi kapsamında Kuzey Finlandiya'daki 816 dönümlük ormanlık alanı adeta dümdüz ederek çamur deryasına çevirmesi, hem bölge halkını sokağa döktü hem de yetkilileri harekete geçirdi.

Finlandiya Ruhsatlandırma ve Denetleme Kurumu, zorunlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanmadan yürütülen bu geniş çaplı yıkım nedeniyle şirketin Muhos ve Kajaani'deki iki ayrı şantiyesindeki tüm inşaat faaliyetlerini acil kararla durdurdu.

KURTLAR KÖYE İNMEYE BAŞLADI

Yürütülen ağaç kesimi ve hafriyat çalışmaları bölgedeki doğal dengeyi altüst etti; doğal yaşam alanları yok olan kurt sürüleri yiyecek bulabilmek için şantiye sahasına 80 kilometre uzaklıktaki köylere kadar inerek insan yerleşimlerini tehdit etmeye başladı.

Orman kıyımının yanı sıra dev iş makinelerinin toprağı sıyırması sonucu Oulujoki Nehri'ni besleyen akarsular kahverengi çamura bulanarak kirlenirken, çevrede yaşayan vatandaşlar hem vahşi hayvan baskısı hem de sert kaya zemin üzerinde yankılanan aşırı gürültü sebebiyle projeye sert tepki gösterdi.

Yerel sakinler ve çevreciler, şirketin tavrını trilyon dolarlık bir gücün sergilediği kural tanımaz bir kibir olarak nitelendirirken, veri merkezlerinin olası jeopolitik krizlerde açık bir hedef haline gelmesinden de endişe duyduklarını dile getirdi.