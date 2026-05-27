Washington İstihdam Güvenliği Departmanı'na yapılan resmi bildirimle ortaya çıkan bu karar, şirketin aynı bölgede daha önce gerçekleştirdiği 331 ve 168 kişilik işten çıkarma dalgalarının ardından gelen en büyük tasfiye hareketi oldu.

Yapılan açıklamada, etkilenen personelin tamamının 20 Mayıs 2026 tarihinde bilgilendirildiği ve yasal ayrılık süreçlerinin 22 Temmuz 2026 itibarıyla kalıcı olarak yürürlüğe gireceği aktarılırken, işten çıkarılan çalışanların hiçbirinin sendika temsilinin bulunmadığı belirtildi.

KARARIN ARKASINDAN YAPAY ZEKA ÇIKTI

Büyük yankı uyandıran bu işten çıkama sadece fiziki ofisleri değil, esnek çalışma modelindeki personeli de doğrudan vurdu. İşten çıkarmaların Seattle, Bellevue ve Redmond merkezli ofis çalışanlarının yanı sıra Washington eyaletinde ikamet eden 231 uzaktan (remote) çalışanı da kapsadığı bildirildi.

Mühendislik ve ürün geliştirme ekiplerinde yoğunlaşacağı belirtilen bu radikal kararın arkasında, Meta'nın geleneksel kadroları daraltarak geleceğin teknolojisi olarak görülen yapay zeka yatırımlarına daha fazla kaynak ve hız kazandırma stratejisi yatıyor.

Küresel çapta yaklaşık 8 bin kişinin işsiz kalmasıyla sonuçlanacak bu dev operasyonun ilk sinyalleri geçtiğimiz dönemde Singapur ofisinden atılan adımlarla gelmişti.