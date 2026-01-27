Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Windows 11 için yayınlanan son güvenlik paketi, milyonlarca kullanıcı için tam bir kabusa dönüştü. Microsoft tarafından 13 Ocak tarihinde güvenliği ve sistem kararlılığını artırmak amacıyla servis edilen KB5074109 kodlu güncelleme, sistemlerin çökmesine, siyah ekran hatalarına ve kritik uygulamaların açılmamasına neden oldu. Teknoloji devinden gelen son dakika açıklamasıyla, sorun yaşayan tüm kullanıcılara güncellemeyi vakit kaybetmeden sistemlerinden kaldırmaları tavsiye edildi.

SİSTEMLER KARARSIZ HALE GELDİ VE ÇÖKMELER BAŞLADI



Windows 11'in 24H2 ve 25H2 sürümlerini hedef alan bu güncelleme, aslında yeni nesil yapay zeka işlemcileri (NPU) için güç iyileştirmeleri ve çeşitli güvenlik düzeltmeleri vaat ediyordu. Ancak yükleme işleminin ardından çok sayıda kullanıcı bilgisayarlarının kararsızlaştığını raporladı. Özellikle NVIDIA ekran kartı kullanan bilgisayarlarda rastgele siyah ekran hataları ve görüntü kararsızlıkları baş gösterdi. Birçok kişi bilgisayarlarını normal şekilde açamadıkları için Güvenli Mod veya Windows Kurtarma Ortamı aracılığıyla sistemlerini geri yüklemek zorunda kaldı.

'DOSYALARINIZI SAKLAYIN' UYARISI YAPTILAR



Sorunlar sadece ekran hatalarıyla sınırlı kalmadı; Not Defteri ve Ekran Alıntısı Aracı gibi Windows’un yerleşik uygulamalarının yanı sıra pek çok üçüncü taraf yazılım da devre dışı kaldı. Kullanıcılar, uygulamaları başlatmaya çalıştıklarında "0x803F8001" gibi hata kodlarıyla karşılaştıklarını bildirdi. Microsoft ayrıca, "Klasik" Outlook uygulamasını etkileyen sorunları da resmen kabul etti. Özellikle e-posta dosyaları OneDrive üzerinde depolanan kullanıcıların uygulamaları donuyor, düzgün kapanmıyor ve yeniden açılmak istendiğinde hata veriyor. Şirket, bu durum için dosyaların geçici olarak yerel klasörlere taşınmasını öneriyor.

ACİL DURUM GÜNCELLEMELERİ YETERLİ OLMADI



Microsoft, Salı yamasının ardından gelen tepkiler üzerine uzak masaüstü bağlantı hataları ve bazı kapatma sorunları için acil durum güncellemeleri yayınlamış olsa da, ana paketteki temel hatalar hala devam ediyor. Özellikle güç yönetimiyle ilgili sıkıntılar, bilgisayarların uyku moduna geçmesini veya tamamen kapanmasını engelliyor. Şirket, cihaz konfigürasyonuna göre değişen bu güç durumu hatalarını henüz resmen doğrulamasa da, kullanıcı raporları sorunun yaygın olduğunu gösteriyor.

GÜNCELLEMEYİ KALDIRMAK İÇİN İZLENECEK YOL



Eğer siz de KB5074109 güncellemesini yükledikten sonra siyah ekran, uygulama donmaları veya sistem kilitlenmeleri gibi sorunlar yaşamaya başladıysanız, Microsoft’un sunduğu en güvenli çözüm güncellemeyi manuel olarak kaldırmak. Bunun için Ayarlar menüsüne giderek Windows Update sekmesine tıklamanız, ardından Güncelleme Geçmişi bölümüne girip "Güncellemeleri Kaldır" seçeneğini bulmanız gerekiyor. Listeden sorunlu kod olan KB5074109’u bularak kaldırma işlemini tamamlayabilir ve sisteminizi bir önceki kararlı sürüme geri döndürebilirsiniz.