Yazılım ve danışmanlık devi IBM, yapay zeka teknolojilerinin geleneksel iş modellerine darbe vurduğu uyarısının ardından tarihinin en ağır piyasa şoklarından birini yaşıyor. Müşterilerin harcamalarını hızla yapay zeka altyapısına kaydırdığını açıklayan şirketin piyasa değerinden dün işlem başlangıcında 68 milyar dolardan fazla bir miktar silindi.

1915 yılında New York Menkul Kıymetler Borsası'na katılan IBM'in hisselerindeki %25'i aşan bu sert geri çekilme, seans kapanışına kadar devam etmesi durumunda 1968'den bu yana kaydedilen en büyük tek günlük düşüş olarak tarihe geçecek.

Şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin 17,9 milyar dolarlık beklentinin altında kalarak 17,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngören CEO Arvind Krishna, "Bu çeyrekte tökezledik, yeterince hızlı adapte olamadık" özeleştirisinde bulunurken; IBM'deki bu sarsıntı Wall Street'ten Londra'ya kadar uzanan geniş bir yazılım ve teknoloji hissesi grubunda domino etkisi yarattı.

DİĞER ŞİRKET HİSSELERİ DE SERT DÜŞTÜ

Beklentilerin altında gelen sonuçlar, Wall Street ve ötesindeki yazılım hisselerinde domino etkisi yarattı. ABD'de Oracle yüzde 1,3, Accenture yüzde 2,1, Microsoft yüzde 1,5 ve Salesforce yüzde 2,5 değer kaybetti. İngiltere'de ise analitik yazılım şirketi Relx yüzde 2,4, muhasebe şirketi Sage yüzde 1,7 ve kendisini uzman veri sağlayıcısı olarak pazarlayan London Stock Exchange Group yüzde 0,9 düşüş yaşadı.

Yatırımcılar bir süredir, yapay zeka araçlarının yazılım tarafı için bir tehdit unusuru oluşmasından endişeleniyor.

Komut verildiğinde aynı görevleri yazılım aracılığıyla yerine getirmeyi vaat eden yapay zeka modellerine yapılan yatırımın ölçeği de küresel yatırım akışlarını etkiliyor.

Meta, Alphabet ve Microsoft gibi yapay zekayı bünyelerine entegre etmeyi amaçlayan şirketler, bu yıl sermaye harcamalarını yaklaşık 800 milyar dolara çıkarıyor.

2025 ile 2030 yıllarında sermaye yatırımlarının yılda yüzde 20 oranında artması öngörülüyor.

Bu sektörde şimdiye kadar görülen en hızlı büyüme oranı olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor. Buna ek olarak gelirlerin ise yıllık yüzde 15 oranında artması öngörülüyor.

2025 Aralık ayında Beyaz Saray'ı ziyaretinde Arvind Krishna'yı övgülerle anan ABD Başkanı Donald Trump, “O hisseyi çok daha düşük fiyattan almıştım. Başkan olunca da bir akıllılık edip satmıştım. Bu iyi bir hamle değildi.” demişti.