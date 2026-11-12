Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Brian Mast Kongre binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'li teknoloji şirketi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın ifade verme teklifini kabul ettiğini duyurdu. Mast, oturumun kesin tarihi üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

HEM VİDEO KAYDINA HEM TUTANAK ALTINA ALINACAK

Huang'ın, kasım ayının sonundaki Şükran Günü tatilinden önce Kongre'de yeminli ifade vermesi öngörülüyor. Brian Mast, oturumda yapılacak açıklamaların hem video kaydına alınacağını hem de yazılı tutanaklarla kayıt altına alınacağını bildirdi.

Toplantıya yalnızca Dış İlişkiler Komitesinin değil, Temsilciler Meclisi bünyesindeki Çin Özel Komitesi ile İstihbarat Komitesinin de katılması bekleniyor.

NVIDIA'DAKİ GÖREVLERİNDEN AYRILDI

Nvidia tarafından yapılan açıklamada, Jensen Huang'ın şirketin yönetim kurulu başkanlığı, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığı duyurulmuştu.

ÇİN ADINA İSTİHBARAT TOPLAYAN KADINLA İLİŞKİ İDDİASI

Huang'ın görevlerinden ayrılması, özel hayatına ilişkin basına yansıyan iddiaların ardından geldi. Eski CEO'nun, ilişki yaşadığı iki kadından birinin Çin adına istihbarat topladığı öne sürülmüştü.