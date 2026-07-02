Hindistan'ın "Silikon Vadisi" olarak anılan Bengaluru kentinde faaliyet gösteren Capgemini yerleşkesindeki iş yeri kreşi, ortaya atılan çocuklara yönelik şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Polis, kreşte görev yaptığı belirtilen beş çalışan hakkında ceza soruşturması başlattı.

WHATSAPP ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN GÖRÜNTÜLER

Soruşturmanın fitilini, bir çocuk koruma görevlisine WhatsApp üzerinden gönderilen görüntüler ateşledi. Yetkililerin incelemesine göre videolarda, çocukların korkutulması amacıyla çamaşır makinesinin içine kapatıldığı, dar su borularına sokulduğu, banyoya kilitlendiği ve tuvaletlerde kullanılan su püskürtme aparatlarıyla üzerlerine su tutulduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Whitefield Bölgesi Emniyet Müdür Yardımcısı Saidulu Adavath, olayla ilgili resmi soruşturmanın başlatıldığını belirterek, haklarında işlem yapılan çalışanların ifadelerinin alınacağını açıkladı. İlk polis tutanağında kreşte görev yapan beş kadının isminin yer aldığı bildirildi.

İlk incelemelere göre, olayı ortaya çıkaran dört videonun, geçtiğimiz ay işten çıkarılan eski bir kreş çalışanının arkadaşı tarafından kaydedilerek çocuk koruma birimine ulaştırıldığı öne sürüldü.

ÇOCUKLARA YÖNELİK AĞIR İDDİALAR

Polis kaynaklarına göre görüntülerde, ağlayan ya da huysuzluk yaptığı belirtilen 2 ila 3 yaşlarındaki çocukların cezalandırılmak amacıyla çamaşır makinesinin tambur bölümüne kapatıldığı, dar su borularının içine sokulduğu, banyolarda yalnız bırakıldığı ve tazyikli suyla korkutulduğu görülüyor. Bakıcıların bu uygulamaları sistematik şekilde gerçekleştirdiği iddiası soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

CAPGEMİNİ KREŞİ GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

Söz konusu kreşte, Fransız teknoloji şirketi Capgemini çalışanlarının çocuklarının bakım gördüğü belirtildi. Yaklaşık 340 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, iddiaların ardından kreşin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, çalışanlar ile ailelerinin sağlık, güvenlik ve refahının öncelikleri arasında bulunduğu vurgulanırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yetkili makamlarla tam iş birliği içinde hareket edildiği ifade edildi.

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Hindistan'da işverenlerin çalışanlarına kreş hizmeti sunmasının yaygın olduğu belirtilirken, yaşanan olay ülkede büyük tepki topladı. Çok sayıda uluslararası teknoloji şirketine ev sahipliği yapan Bengaluru'nun, iş yeri kreşlerinin en yoğun bulunduğu merkezlerden biri olduğu ifade edildi.

Öte yandan, haklarında işlem başlatılan beş çalışanın, Hindistan'daki ilgili çocuk koruma ve ceza yasaları kapsamında yargılanabileceği, soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.