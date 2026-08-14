Küresel borsaları temsil eden ana endeksler tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, yatırımcıların en büyük moral kaynağı teknoloji sektörü oldu. Şirketlerin yapay zeka alanına yaptığı devasa yatırımların karşılığını vermeye başlaması, piyasalardaki endişeleri büyük ölçüde yatıştırdı.

Avrupa ve Amerika borsalarında bazı sektörler durgunluk gösterse de teknoloji devlerinin öncülüğündeki iyimserlik genel havayı olumlu etkiliyor. Yapay zeka hisseleri piyasayı sırtlıyor; şirketlerin bu alana yaptığı yatırımların meyvesini vermeye başlaması, belirsizlik hissini azaltıyor.

ENERJİ FİYATLARI TIRMANIYOR

Siyasi ve askeri cephede gerilim sürüyor. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin durma noktasına gelmesi ve ekonomik baskıların artırılması ihtimali, enerji piyasalarını hareketlendirdi.

Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar seviyelerine tırmanarak haftalık bazda yaklaşık %6 değer kazandı. Avrupa doğalgaz fiyatlarında haftalık %10’a yakın, ABD doğalgazında ise %3’ün üzerinde artış kaydedildi.

Normal şartlarda jeopolitik krizlerin yaşandığı dönemlerde piyasalardaki belirsizlik ve korku hissi artarken, mevcut tabloda yatırımcıların oldukça sakin kaldığı görülüyor. Piyasalardaki tedirginlik ölçütleri son ayların en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Ancak uzmanlar bu durumun aldatıcı olabileceği konusunda uyarıyor. Çatışmaların derinleşmesi ya da beklenmedik bir tırmanma yaşanması halinde, şu anki sakin havanın yerini hızla sert dalgalanmalara bırakabileceği belirtiliyor.

Döviz ve emtia tarafında da hareketli günler yaşanıyor. Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası’nın sonbaharda faiz artırabileceğine yönelik beklentilerle bir miktar toparlansa da ABD Doları karşısında hâlâ hassas seviyelerde bulunuyor.

Merkez bankalarının alımları ve ABD faiz politikasına dair beklentilerin yumuşamasıyla ons altın yükselişini sürdürerek son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.