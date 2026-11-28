OpenAI, Apple'ın ortak tedarikçileri kendisiyle çalışmamaları yönünde baskı altına aldığını iddia etti. Dilekçede ayrıca, geniş kapsamlı istihdam kısıtlamalarıyla şirketin yetenekli mühendislere erişiminin engellenmeye çalışıldığı savunuldu.

GİZLİ BELGELERİ TAŞIDIĞI İDDİASI

Dilekçede, Aralık 2025'te OpenAI'da çalışmaya başlayan eski bir Apple çalışanına ilişkin iddialar da yer aldı. Bu çalışanın, OpenAI'dan ayrılmadan önce çok sayıda gizli belgeyi kişisel e-posta hesabına ve telefonuna gönderdiği öne sürüldü.

Aynı kişinin haziranda Apple'a döndüğü, temmuzda ise Apple'ın Asya-Pasifik operasyonlarından üst düzey yetkililere OpenAI'ın gizli donanım çalışmaları ve henüz piyasaya sürülmemiş ürün planları hakkında sunum yaptığı iddia edildi.

OpenAI ayrıca, Apple'ın çalışanları iş ve kişisel bilgilerini aynı hesap ve cihazlarda bir araya getirmeye teşvik eden uygulamalarının, şirketten ayrılan çalışanların kişisel verilerine erişilmesine zemin hazırladığını ileri sürdü.

Dilekçede, "Apple'ın tedarikçiler ve mühendisler üzerindeki gücü, rakip alıcıları ve işverenleri piyasadan dışlamak amacıyla hukuka aykırı biçimde kullanılamaz." ifadelerine yer verildi.

APPLE 10 TEMMUZ'DA DAVA AÇMIŞTI

Karşı dava, Apple'ın 10 Temmuz'da iki eski çalışanı Chang Liu ve Tang Yew Tan'ın yanı sıra OpenAI ve iştiraki io Products'a açtığı davanın ardından geldi.

Apple, eski çalışanlarının kendisine ait ticari sırları ve gizli bilgileri OpenAI'ın tüketici donanımları geliştirme çalışmalarında kullandıklarını ileri sürmüştü. Şirket, OpenAI'ın ürün tasarımları, üretim süreçleri ve tedarik zinciri stratejilerine ilişkin ticari sırlarını ele geçirmek için koordineli bir çaba yürüttüğünü iddia etmişti.

Apple, mahkemeye sunduğu dosyada OpenAI'ın donanım stratejisinin "baştan aşağı çalıntı ticari sırlara dayandığını" ve "yasa dışı olduğunu" savunmuştu.