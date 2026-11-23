Küresel piyasalar yeni haftaya farklı yönlerde başladı. Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler Asya borsalarında satışları derinleştirirken ABD endeks vadeli kontratları, geçen haftaki sert kayıpların ardından pozitif seyretti. Güvenli liman arayışının desteklediği altının onsu yüzde 1,2 yükselişle 3 bin 609 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaşmayı hızlandırabileceği endişesi ve yapay zeka sektörünün büyümesine yönelik sorgulamalar küresel piyasaları baskıladı. Anthropic'in halka arzı da bu endişeleri gidermeye yetmedi. Borçla finanse edilen büyük veri merkezi yatırımlarının, borç ödemelerini ve yüksek şirket değerlemelerini karşılayacak getiriyi sağlayıp sağlayamayacağı belirsizliğini koruyor.

ABD'DE SERT KAYIPLARIN ARDINDAN VADELİLER YÜKSELİYOR

New York borsasında cuma günü Dow Jones yüzde 1,93, S&P 500 yüzde 3,7 ve Nasdaq yüzde 5,28 değer kaybetti. Yeni haftada ise teknoloji hisselerindeki düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ABD endeks vadeli kontratlarını destekledi.

83 dolarlık halka arz fiyatının yüzde 34,3 üzerinde, 111,50 dolardan işlem görmeye başlayan Anthropic hisseleri, ikinci işlem gününde yüzde 8,5 geriledi. Şirketteki düşüş yapay zeka bağlantılı diğer hisseler üzerinde de baskı oluşturdu.

Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 14, Micron Technology yüzde 13,9, AMD ise yüzde 13,3 değer kaybetti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Nvidia'nın muhasebe uygulamalarındaki olası sorunları soruşturduğuna ilişkin haberlerin ardından şirkette satış baskısı arttı.

ASYA'DA PİYASALARA DESTEK ADIMLARI

Asya'da kapanışa yakın Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 geriledi. SK Hynix hisseleri yüzde 3,8, Samsung Electronics hisseleri yüzde 3,3 düştü. Japonya'da ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Bölge yönetimleri satış baskısını sınırlamak için adım attı. Tayvan açığa satış kurallarını sıkılaştırdı ve hisse alımlarıyla piyasaya destek sağlıyor. Güney Kore, son olarak 2008'de kullanılan piyasa istikrar fonunu ihtiyaç halinde derhal devreye almaya hazırlanıyor.

Güney Kore'de 24 Kasım'dan itibaren üç ay süreyle borsaya kote şirketlerin günlük hisse geri alım limitleri esnetilecek, yasa dışı açığa satış denetimleri artırılacak. Çin'de ise kredili hisse alımlarındaki asgari teminat oranı 30 Kasım'da yüzde 100'den yüzde 80'e indirilecek.

ALTINA TALEP, PETROLDE İRAN ENDİŞESİ

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü 7 baz puan düşerek yüzde 4,93'e gerilemesinin ardından yeni haftada yüzde 4,94 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 103,8'e indi.

Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerileme altını destekledi. Michigan Üniversitesinin ölçtüğü enflasyon beklentilerinin düşmesinin ardından Fed'in gelecek dört toplantısı için fiyatlanan faiz artırımı sayısının ikiye inmesi de altındaki yükselişte etkili oldu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise mevcut politika faizinin enflasyonla mücadele için yeterince yüksek olmadığını belirterek faiz artırımlarının sürdürülmesi gerektiğini savundu. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi kasımda 51,5'e revize edilerek üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sağlanamaması halinde 1 Ocak'tan sonra bu ülkeye askeri saldırı emri verebileceğini belirtmesi, petrol arzına ilişkin endişeleri canlı tuttu. Ocak vadeli Brent petrolün varili yüzde 0,1 artışla 92,6 dolarda seyrediyor.

AVRUPA'DA TEKNOLOJİ VE MADENCİLİK HİSSELERİ GERİLEDİ

Avrupa borsalarında cuma günü teknoloji hisselerindeki kayıplara, metal fiyatlarındaki düşüşten etkilenen madencilik şirketleri de eşlik etti. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,02, Almanya'da DAX 40 yüzde 2,60, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,89 ve İtalya'da FTSE MIB yüzde 2,48 geriledi. Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne karışık başladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt'taki 36. Avrupa Bankacılık Kongresi'nde, Avro Bölgesi'ni dış finansal şoklardan korumak ve avronun uluslararası rolünü desteklemek için diğer merkez bankalarıyla kurulan swap hatlarını daha erişilebilir hale getirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji ürünleri üzerindeki etkisiyle ekimde yıllık yüzde 8,1 arttı. Bu, Şubat 2023'ten bu yana en hızlı yükseliş oldu.

BIST 100 CUMA GÜNÜ YÜZDE 2,36 DÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 2,36 kayıpla 11.131,32 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 1,16 geriledi.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,19 artışla 50,5622'den kapattı. Kur, yeni haftada bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 50,5960 seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeler de izleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmalarda şimdiye kadar 632 şüphelinin bulunduğunu, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı.

Gürlek, şüpheliler tarafından Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çekya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar lira karşılığı döviz varlığının dondurulduğunu belirtti. Bu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Moody's Sovereign Risk Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Perjessy ise Türkiye'de tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin gelişmelerin sistemik risk oluşturmasını beklemediklerini ve kredi notunu etkilemesinin olası görünmediğini söyledi.

GÜNÜN GÜNDEMİNDE BEKLENTİ ANKETLERİ VE PMI VAR

Bugün saat 10.00'da Türkiye'de kasım ayı hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek.

Kasım ayı öncü imalat, hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri Almanya'da 11.30'da, Avro Bölgesi'nde 12.00'de, İngiltere'de 12.30'da açıklanacak. ABD'de 16.30'da ekim ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, 17.45'te kasım ayı öncü PMI verileri izlenecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100'de 11.000 ve 10.900 puanı destek, 11.300 ve 11.400 puanı direnç olarak değerlendiriyor.