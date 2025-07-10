Yapay zeka teknolojileriyle teknoloji dünyasını sarsan OpenAI, şimdi de internet tarayıcıları alanına adım atıyor. Reuters’a konuşan kaynaklara göre, OpenAI, Alphabet’in hakimiyetindeki Google Chrome’a doğrudan rakip olacak yapay zeka destekli bir tarayıcıyı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni tarayıcının önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.

Söz konusu tarayıcı, kullanıcıların internette gezinme alışkanlıklarını yapay zeka aracılığıyla temelden değiştirmeyi amaçlıyor. ChatGPT’ye benzer yerel bir sohbet arayüzü üzerinden çalışan bu yeni tarayıcı, kullanıcı etkileşimlerini web sitelerine tıklamaktan çok, doğrudan yapay zeka ile yürütmeyi hedefliyor.

Bu hamle, OpenAI’a kullanıcı verilerine doğrudan erişim sağlayarak, şirketin hem teknolojik hem de ticari stratejileri açısından kritik bir adım anlamına geliyor. Reuters’a konuşan kaynaklardan biri, tarayıcının, OpenAI’ın kişisel ve iş yaşamlarına daha derin entegre olma planlarının bir parçası olduğunu belirtti.

GOOGLE'IN REKLAM GELİRİ TEHLİKEDE

Google Chrome, Alphabet’in reklam gelirlerinin önemli bir bileşeni. Kullanıcı bilgileriyle hedefli reklamcılığı mümkün kılan Chrome, arama motoru trafiğini Google’a yönlendirmesiyle de reklam alanındaki egemenliğini sürdürüyor. Chrome’un bu etkisi, geçen yıl ABD Adalet Bakanlığı’nın dikkatini çekmiş; bir yargıcın Google’ın arama motoru pazarında yasadışı bir tekel oluşturduğuna hükmetmesinin ardından, bakanlık Chrome’un elden çıkarılmasını talep etmişti.

OpenAI’ın tarayıcısı, özellikle haftalık 400 milyon aktif kullanıcıya ulaşan ChatGPT kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarırsa, Google’ın reklam gelirlerinin bu yapay zeka odaklı alternatiften ciddi şekilde etkilenmesi mümkün görünüyor.

OpenAI’ın geliştirdiği yeni tarayıcı, şirketin 'Operator' gibi yapay zeka ajanlarını doğrudan tarayıcıya entegre edebilecek. Bu sayede tarayıcı, kullanıcı adına görevler üstlenebilecek; rezervasyon yapmak, form doldurmak gibi işlemleri, doğrudan kullanılan web siteleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu tür uygulamalar, tarayıcının yalnızca bir gezinti aracı olmaktan çıkıp aktif bir dijital asistan haline gelmesini sağlayacak.

GOOGLE'IN AÇIK KAYNAK KODU İLE YARATILACAK

Reuters’a konuşan iki kaynak, OpenAI’ın yeni tarayıcısının Google’ın açık kaynak kodu Chromium üzerine yaratıldığını belirtti. Chromium, yalnızca Chrome’un değil, Microsoft Edge ve Opera gibi diğer popüler tarayıcıların da temelini oluşturuyor.

OpenAI, geçen yıl Google Chrome’un orijinal geliştirici ekibinden iki kıdemli başkan yardımcısını bünyesine kattı. Bu transferler, şirketin tarayıcı geliştirme planlarını hızlandırdı. İlk kez The Information tarafından duyurulan bu girişim, OpenAI’ın ürün gamını çeşitlendirme arayışının önemli bir ayağı.

LİDER CHROME İLE YARIŞ ZORLU

StatCounter verilerine göre, Google Chrome dünya genelinde web tarayıcı pazarının yüzde66’sından fazlasını elinde tutuyor. Apple’ın Safari tarayıcısı ise yalnızca yüzde 16’lık payla ikinci sırada. OpenAI’ın bu baskın tabloyu kırması için ciddi bir kullanıcı tabanı kazanması gerekiyor.

Bununla birlikte, yapay zeka destekli tarayıcılar geliştiren sadece OpenAI değil. Brave, The Browser Company ve yakın zamanda yapay zeka tabanlı 'Comet' tarayıcısını piyasaya süren Perplexity gibi girişimler de bu alanda rekabeti kızıştırıyor.

OPENAI, CHROME'A TALİP OLABİLİR

OpenAI yöneticilerinden biri, nisan ayında yaptığı açıklamada, antitröst yetkililerinin baskısıyla Chrome’un satışının gündeme gelmesi durumunda, şirketin bu satın alma ile ilgilenebileceğini ifade etmişti. Ancak Google, bu tür bir planı reddederek, tekelleşme kararına karşı temyiz başvurusunda bulunacağını duyurdu.

EKLENTİ İLE DEĞİL DOĞRUDAN TARAYICI ÜRETMEK

OpenAI’ın kendi tarayıcısını geliştirme kararı, kullanıcı verileri üzerindeki kontrolünü artırma hedefiyle bağlantılı. Bir kaynağa göre, başka bir şirketin tarayıcısına eklenti geliştirmek yerine doğrudan tarayıcı üretmek, toplanan veriler üzerindeki sahipliği artıracak ve ChatGPT gibi ürünlerin çok daha entegre biçimde çalışmasına olanak sağlayacak.