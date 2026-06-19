Polonya, Avrupa’daki elektrikli araç üretim üssü olma konumunu perçinleyecek devasa bir teknoloji ve sanayi yatırımını resmen onayladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Jaworzno kentinde, küresel elektronik devi Foxconn ve ElectroMobility Poland (EMP) iş ortaklığıyla dev bir elektrikli SUV fabrikası kurulacak.

2029'DA SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Avrupa otomotiv pazarında dengeleri değiştirmesi beklenen yeni üretim merkezinin, yılda tam 400 bin adet elektrikli araç üretme kapasitesine sahip olması planlanıyor. İlk etapta orta segmentte üç farklı elektrikli SUV modelinin banttan indirileceği dev tesiste seri üretimin 2029 yılında başlaması hedefleniyor.

Akıllı telefon üretimindeki küresel hakimiyetini otomotiv sektörüne taşımaya kararlı olan Foxconn, bu projede elektrikli araç iştiraki Foxtron'un mevcut platformlarını kullanacak.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise geliştirme ve mühendislik süreçlerinin yüzde 70'inden fazlasının Polonyalı mühendisler tarafından yerel imkanlarla yürütülecek olması.

ÇİPTE ÜRETECEKLER

Polonya hükümeti, bu devasa yatırımı sadece bir otomobil montaj fabrikası olarak değil, stratejik bir sanayi ve teknoloji ekosistemi olarak konumlandırıyor. Bu doğrultuda Foxconn ile yapılan anlaşmanın kapsamı genişletilerek, otomobil üretiminin yanına bir de yarı iletken (çip) üretim tesisinin eklenmesi gündeme alındı.

Otomotiv ve çip üretimini tek bir çatı altında entegre edecek olan bu kritik hamleye, Avrupa Birliği (AB) kurtarma fonları kapsamında yaklaşık 4,5 milyar PLN (1,06 milyar euro) değerinde dev bir kredi desteği sağlanması planlanıyor. Stratejik yatırım, Avrupa'nın Asya'ya olan çip bağımlılığını azaltma vizyonunda da kilit bir rol oynayacak.