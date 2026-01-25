Pandemi sonrası otomotiv piyasasında yaşanan çip krizinin bir benzerinin önümüzdeki günlerde teknolojik ürünlerde yaşanması bekleniyor. Yapay zeka yatırımları bellek arzını kilitledi; üretimin yüzde 70’i dev şirketlerin veri merkezlerine ayrıldı. Tüketici elektroniğinde fiyatlar 3 katına çıkarken, 2026 için ‘tedarik krizi’ uyarısı geldi. Bellek kartlarında yaşanacak tedarik krizinin bilgisayar ve telefon üretimini azaltacağı, Türkiye’de de etiketleri yukarı yönlü hareketlendireceği belirtildi. Devlerin kâr yarışı, vatandaşı teknolojiye erişimde darboğaza sürüklüyor. Fiyatların bazı ürünlerde 3 katına kadar artması bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.