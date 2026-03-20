Karikatürün Oscarları’ olarak bilinen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, karikatür sanatının gücünü kullanarak toplumsal olaylara ve değişimlere ayna tutuyor…

Hideki Tokuda-Japonya

Prestijli yarışmaya bugüne kadar 137 ülkeden 9 bin 300 sanatçının 90 binden fazla eseriyle katıldı. Yarışmanın bu büyük birikimi ise bizleri birbirinden çarpıcı sergilerle buluşturdu.

Bu sergilerin en yenisi “Ben Robot Değilim” adını taşıyor… Adını da internet dünyasında insan olduğumuzu kanıtlamak için kullandığımız meşhur doğrulama cümlesinden ilham alıyor.

Alexander Shmidt-Beyaz Rusya

24 Mart’ta sanatseverlerle buluşacak olan sergi, dijitalleşen dünyada insan yaratıcılığının yerini ve teknolojiyi ironik bir bakışla yorumlayan karikatürleri merkezine alıyor...

Teknolojinin insan hayatındaki giderek artan etkisini, makineleşmeyi ve yapay zekâ devrimini karikatür sanatının evrensel ve eleştirel diliyle masaya yatırıyor.

Ali HakanAlan-Türkiye

Digital sağanaklara karşı güvenli liman

Sergideki karikatürlerde dijital sağanaklara karşı bir kitabın sunduğu güvenli liman ve yeniden keşfedilmeyi bekleyen insani ruh, sanatçıların keskin zekâsıyla geleceğe dair umut dolu birer simgeye dönüşüyor.

Ahmad Momeny-Afganistan

İnsan emeğinin kıymetini hatırlatıyor

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sanatçılar, çizgileriyle bizleri geleceği daha bilinçli ve duyarlı bir gözle karşılamaya davet ediyor. Karikatürlerde yer alan tezatlıklar, aslında insan emeğinin ve canlı performansın zamansız kıymetini bizlere güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Bilginin (robotlar aracılığıyla) sembolize edilen gücü ile modern insanın teknolojiyle olan etkileşimi, bizi derin bir öğrenme tutkusuna ve köklerimize geri dönmeye teşvik eden ilham verici anlatılar sunuyor.

Darko Drljevic-Kanada

Sergi, yapay zeka tartışmalarının merkezinde

Sergi, 24 Mart’ta Maltepe Üniversitesi Mehmet Özen Sanat Galerisi’nde açılacak. Serginin yer aldığı mekanın konumu da temanın çok boyutluluğu ile anlamlı bir bütünlük oluşturuyor.

Güzel Sanatlar, İletişim ve Tıp fakültelerinin ortak kesişim noktasında yer alan bu galeri; sanatın estetiğini, medyanın kitle iletişim gücünü ve insan bedeninin biyolojik gerçekliğini yapay zekâ tartışmalarının tam merkezinde bir araya getiriyor. Bu özel alan, sergiyi gezen izleyicilere teknolojinin sanat, toplum ve insan doğası üzerindeki sarsıcı etkilerini çok disiplinli bir bakış açısıyla düşünme fırsatı sunuyor.