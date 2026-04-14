İş dünyasının tanınmış ailelerinden Toplusoy ve Çolakoğlu aileleri, henüz 10 yaşındaki Selin Toplusoy’un vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ile eşi İpek Toplusoy’un kızı olan Selin Toplusoy’un, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Küçük yaşta yaşamını yitiren Selin Toplusoy’un vefatı, ailesi ve yakın çevresinde derin bir yasa neden oldu.

Toplusoy ve Çolakoğlu ailelerinin bu kayıpla büyük bir acı yaşadığı ifade edildi.

Selin Toplusoy’un cenazesinin, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.