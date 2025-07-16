Atak Kumaş Tekstil’in iflasının ardından ekonomi dünyasından dikkat çeken bir açıklama geldi. Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekonomi yönetimine yönelik uyarılarda bulundu. Cibre, iflasın sadece bir şirketin kapanmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda daha geniş çapta ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurduğunu belirtti.

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN 'DOMİNO ETKİSİ' YORUMU

“Yüzlerce işsiz, alacaklarını tahsil edemeyen onlarca tedarikçi ve ilk altı ayda irili ufaklı 96 şirketin daha iflası... İşte bu domino etkisi,” diyerek uyarı yapan Cibre, alarm zillerinin çoktan çaldığını söyledi.

'ZOMBİ ŞİRKETLER' TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Ekonomi yönetiminin son dönemde sıkça dile getirdiği “zombi şirketler ayıklanıyor” söylemine de karşı çıkan Cibre, bu sürecin doğru bir zamanlamayla yapılması gerektiğini vurguladı. Cibre’ye göre, zombi şirketlerin ayıklanması için en uygun dönem, talebin güçlü olduğu ve kredi koşullarının daha uygun olduğu bir dönemdi. Ancak, mevcut ekonomik koşullar altında böyle bir müdahale yapılmasının, domino etkisini daha da büyüteceğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMDE GECİKME ELEŞTİRİSİ

Ekonomist Cibre, faiz politikalarının zamanlaması konusundaki eleştirilerini de dile getirdi. Eylül 2024’te faiz indiriminin başlaması gerektiğini savunan Cibre, “Faiz, talep hala güçlü iken aşağı çekilmeliydi. Şu anda ise iç talep daralıyor ve işletmeler nakit sıkışıklığıyla mücadele ediyor. Bu durum, iflasları kaçınılmaz hale getiriyor,” diyerek faiz indirimine dair erken bir hamle yapılmadığını belirtti.

'DOMİNO ETKİSİ' UYARISI VE ZİNCİRLEME REAKSİYON

Cibre, Atak Kumaş Tekstil gibi büyük firmaların iflaslarının yalnızca bu şirketin çalışanları ve yatırımcılarını etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda tedarik zincirindeki küçük ölçekli işletmeleri, lojistik firmalarını ve hatta bağlı sektörleri de olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. “Bir firmanın batışı, onlarca işletmenin alacaklarını tahsil edememesi ve yüzlerce çalışanın işsiz kalması gibi zincirleme reaksiyonlara yol açıyor,” diyen Cibre, karar vericilerin bu gerçeği göz ardı etmemeleri gerektiğini söyledi.

Son altı ayda 90’dan fazla şirketin iflas ettiğini hatırlatan Cibre, bu durumun kamuoyunda “Sıradaki kim?” sorusunu gündeme taşıdığını belirtti. İç piyasada yaşanan durgunluk ve kredi erişiminin zorlaşmasıyla birlikte reel sektördeki baskıların daha da arttığını vurgulayan Cibre, önümüzdeki dönemde daha fazla iflasın yaşanabileceği konusunda uyardı.