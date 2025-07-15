Ekonomik krizin etkileri sürerken, Türk tekstil sektöründe bir iflas haberi daha geldi. 2014 yılında kurulan Bursa merkezli Atak Kumaş Tekstil A.Ş. için mahkeme "borca batıklık" gerekçesiyle kesin iflas kararı verdi.

Firma, geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunarak mali yapısını düzeltmeye çalışmıştı. Ancak ikinci başvurusundan da sonuç alamayınca Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına hükmetti.

ALACAKLILARA PARA YETMEYEBİLİR

Kısa sürede ihracat ve ithalat alanında önemli bir oyuncu haline gelen Atak Kumaş, özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında aktifti. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar, artan hammadde maliyetleri, döviz kuru dalgalanmaları ve tedarik zincirindeki sorunlar, şirketi çıkmaza sürükledi.

İflasın ardından Atak Kumaş Tekstil’e ait varlıklar tasfiye sürecine alınacak. Alacaklar, yasal öncelik sırasına göre dağıtılacak. Ancak elde edilecek gelirin, alacakların tamamını karşılayıp karşılamayacağı henüz net değil.