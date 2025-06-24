Türkiye tekstil sektörünün köklü üreticilerinden Aysunzade Tekstil, ekonomik problemler endeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Yıllardır Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi önde gelen markalara üretim yapan şirketin bu kararı, sektörde geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan şirket borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla dev fabrikasını da satışa çıkardı. Hazır giyim ve hızlı moda alanında önemli bir tedarikçi olarak bilinen Aysunzade Tekstil’in konkordato ilanı, sektörde endişe ile karşılandı.

FABRİKASINI 115 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARDI

Özellikle tedarik zincirinde bu firmaya bağlı olan markalar açısından kısa vadede üretim ve teslimatlarda aksaklık yaşanabileceği öne sürülürken şirketin fabrikasını satması dikkat çekti.

Şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak ve mali dengesini sağlamak adına fabrikasını 115 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Bu adım, Aysunzade Tekstil’in finansal yükünü hafifletmeye yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.