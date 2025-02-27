Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları, azalan alım gücü ve artan üretim maliyetleri, pek çok sektörü derinden sarstı. Tekstil sektörü de bu krizden nasibini aldı.

2019'da İstanbul'da kurulan ve kısa sürede adından söz ettiren Sunrise Design şirketi, artan enflasyon, azalan alım gücü ve yükselen maliyetler nedeniyle iflas etti.

Firmaya yönelik mahkeme süreci, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yürütülüyordu. şirket, geçtiğimiz yıl mayın ayında iflastan korunmak amacıyla konkordato talebinde bulundu.

Mahkeme, 24 Mayıs 2024'te geçici mühlet kararı aldı. Ancak, uzatılan geçici mühletlerin ardından yapılan değerlendirmeler sonucu şirketin mali yapısının düzeltilemeyeceği ve borçlarını ödeyemeyeceği ortaya çıktı.

Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. Mahkeme, geçici mühletin ve tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine de hükmetti.