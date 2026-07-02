Bartın'da Karabük istikametinde seyreden ve tekstil fabrikası çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün iki otomobille karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çaydüzü Mahallesi'ndeki Çayırlar Kavşağı'nda meydana geldi. Y.D. idaresindeki 74 A.. 971 plakalı servis minibüsü, kavşaktan ana yola çıkmak isteyen K.D. yönetimindeki 06 E. 6887 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan minibüs daha sonra karşı şeritte yola çıkmak için bekleyen Ş.Ç. yönetimindeki 74 B. 103 plakalı otomobile de çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yaklaşık 2 metre yükseklikteki şevde asılı kalırken, 74 B. 103 plakalı otomobil ise aynı alana ters dönerek savruldu.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Servis minibüsündeki 10 işçi ile minibüs sürücüsü Y.D. ve ilk çarpılan otomobilin sürücüsü K.D. kazayı yara almadan atlattı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Ş.Ç. ile yolcular E.S. ve B.B. ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.