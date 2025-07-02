Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Nisan’da Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuştuğu sırada pankart açıp telefon fırlattığı gerekçesiyle tutuklanan tekstil işçisi N.K. (44) hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, N.K. hakkında “Cumhurbaşkanına fiili saldırı” suçlaması yöneltildi. Bu davanın ilk duruşması 23 Eylül’de görülecek.

N.K. hakkında ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hazırlanan ikinci iddianame, Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu dosyanın duruşması ise 16 Temmuz’da yapılacak.