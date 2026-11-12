İstanbul’da 1992 yılından bu yana kumaş yıkama ve boyama alanında faaliyet gösteren Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hakkında konkordato süreci başlatıldı.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 Kasım 2026 tarihli kararıyla Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, ABM Global Baskı Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile şirket yetkilileri Bilal Kılıç ve Hatice Kılıç için 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti.

Mahkeme, konkordato komiseri olarak Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Adnan Ay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hayri Hakan Kıvanç ile hukukçu Dr. Mehmet Fethi Şua’yı atadı.

Kararda, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak talebin reddini isteyebileceği belirtildi.

15 BİN METREKARELİK ALANDA YER ALIYORDU

Tekstil sektöründeki faaliyetlerine 1992 yılında Kılıç Tekstil adıyla başlayan Bteks İstanbul, 2010 yılından itibaren grup şirketi bünyesinde çalışmalarını sürdürdü.

Kumaş terbiye alanında uzmanlaşan şirket, 15 bin metrekarelik üretim tesisinde kumaş yıkama ve boyama hizmeti sunuyor. Yurt içi ve yurt dışındaki önde gelen markalara üretim gerçekleştiren firma, makine parkuru ve profesyonel kadrosuyla sektörde faaliyet gösteriyordu.