Sayime BAŞÇI/SÖZCÜ

Yüksek üretim ve finansman maliyetleri ile rekabette kan kaybeden tekstil ve hazır giyim, eski ihracat ve üretim rakamları için komşulara açılmak istiyor. Orta Vadeli Program'da toplam ihracat hedefinde 8 milyar dolarlık revize olduğunu hatırlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün daha az eksi yazmaya başladığına dikkat çekti.

DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR

“Eski rakamları sadece Türkiye’yi değil, çevreyi, komşu ülkelerdeki üretim alanını kullanarak Türkiye’yi eski gücüne getirmeliyiz” ifadelerini kullanan Gültepe, “Yurt dışında gerekirse rekabet edemediğimiz alanlarda Türk şirketlerinin çok rahat yatırım yapma imkanı olsun. Bu ihracatın çoğu Türkiye'ye yazar” ifadelerini kullandı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Şişman ise tekstilin çok boyutlu bir rekabetten geçerken maliyetlerin yükseldiğini, ana pazarlarda kırılganlık olduğunu aktardı. Şişman sektör için “Rekabet gücünü koruyacak, finansmana erişimi kolaylaştıracak, yatırımların önünü açacak desteklere ihtiyaç var” diye konuştu.