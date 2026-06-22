Türkiye ekonomisinin ve istihdamının lokomotif sektörlerinden olan hazır giyim ve konfeksiyon dünyası, son yılların en büyük yapısal krizlerinden birini yaşıyor.

Yurt içinde, yüksek enerji giderleri ve döviz kurunun baskısı nedeniyle rekabetçiliğini kaybeden Türk tekstil patronları, üretimi ucuz maliyetli Mısır’a rotayı çevirdi.

Sektör temsilcilerinin "kaçış" olarak nitelendirdiği bu Mısır göçü, yurt içindeki fabrikalarda kepenklerin inmesine ve on binlerce işçinin işini kaybetmesine neden oldu.

TEPAV RAKAMLARLA AÇIKLADI

TEPAV tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri dikkate alınarak hazırlanan İstihdam İzleme Bülteni'nin 163. sayısı yayımlandı. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı Mart 2026'da yıllık yüzde 2,2 yükselerek 25 milyon 225 bin 771 oldu. Bu dönemde sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre 538 bin 898 kişi, bir önceki aya göre ise 70 bin 327 kişi arttı.

Mart ayında incelenen 22 ana sektörün 19'unda istihdam artışı gerçekleşti. İmalat sanayinde istihdam yıllık bazda gerilerken inşaat ve tarım sektörleri güçlü artış sergiledi. Sigortalı ücretli çalışan sayısı inşaatta yüzde 6,9, tarımda yüzde 9,1 artarken imalat sektöründe yüzde 2,4 azaldı. Hizmet sektöründe ise sanat, spor ve eğlence faaliyetleri yüzde 9,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 6,7, eğitim yüzde 5,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,3 ve insan sağlığı ile sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,7 oranında istihdam artışı kaydetti.

BİR YILDA 65 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda 88 alt sektörün 29'unda sigortalı ücretli çalışan sayısı geriledi. En yüksek istihdam kaybı 65 bin 866 kişiyle giyim eşyalarının imalatında yaşandı. Bu sektörü tekstil ürünlerinin imalatı ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı izledi.

ÜRETİM MISIR'A KAYDI

Konfeksiyondaki 65 bin 866 kişilik bu devasa istihdam kaybının arkasındaki en büyük etken, Türk firmalarının küresel pazarda rekabet edebilmek için Mısır'a yönelmesi oldu. Düşük işçilik maliyetleri, ucuz enerji ve ABD ile olan gümrüksüz ticaret avantajı (QIZ anlaşması) nedeniyle Mısır, Türk üreticiler için yeni merkez haline geldi.

Son dönemde Türkiye'deki kapasitelerini daraltarak veya yeni yatırımlarının merkezini tamamen Mısır’a kaydırarak bu göç dalgasına öncülük eden dev firmalar arasında Yeşim Tekstil (Jade Textile), Taypa Tekstil (Tay Group) ve Taha Holding (LC Waikiki üretim ortaklıkları) gibi sektörün amiral gemileri yer alıyor.