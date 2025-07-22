Yılın henüz ilk yarısında tekstil ve hazır giyim sektöründen gelen veriler, ekonomik tablonun sanılandan daha ciddi olduğunu gözler önüne serdi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) açıklamasına göre, yaklaşık 300 şirket konkordato ilan etti. Bu durum sadece iflas eden firmalarla sınırlı değil; tedarik zincirinde yer alan yüzlerce işletmenin de aynı tehlikeyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

ZİNCİRLEME ETKİ OLUŞTURDU

Ahmet Öksüz’ün açıklamalarına göre, konkordato ilan eden bir firma sadece kendi ayakta kalma mücadelesini vermiyor; ona bağlı onlarca tedarikçi, yan sanayi ve hizmet sağlayıcı da alacaklarını tahsil edemediği için mali sıkıntıya giriyor.

“Ana firmayı kurtarmaya çalışırken, onunla çalışan tüm küçük firmaları batırıyoruz” diyen Öksüz, bu zincirleme krizin sektördeki istihdamı ve üretimi doğrudan tehdit ettiğine dikkat çekti.

BANKALAR GÜVENDE, PİYASA MAĞDUR

Mevcut yasal sistemde konkordato süreçleri genellikle banka ve kamu borçlarını kapsıyor. Ancak asıl darbe, piyasada alacaklı olan tedarikçilere ve küçük işletmelere vuruluyor.

“Bankalar zaten alacaklarını güvenceye almış durumda. Ama ona mal veya hizmet satan firmalar ne yazık ki korumasız bırakılıyor” diyen Öksüz, konkordatonun bu haliyle ekosistemi çökerttiğini vurguladı.

“KONKORDATO PİYASA BORÇLARINI DIŞARIDA BIRAKMALI”

Öksüz’ün çağrısı net: Konkordato, sadece banka ve kamu borçlarını kapsamalı, piyasa borçları ise koruma altında kalmalı.

“Bir firmayı yaşatmak isterken, ona üretim yapan beş firmayı batırıyoruz. Bu sistem sürdürülebilir değil. Ticari alacaklar korunmalı, aksi halde sektör adım adım iflas zincirine dönüşür” dedi.

TEKSTİLDE DOMİNO ETKİSİ BAŞLADI

Türkiye'nin ihracat ve istihdam açısından en stratejik sektörlerinden biri olan tekstil, son dönemde artan konkordato başvurularıyla birlikte sarsılıyor. Sadece 6 ayda 300 firma konkordato ilan ederken, bu gelişme on binlerce çalışanın ve tedarikçinin geleceğini belirsizliğe sürüklüyor.

İTHİB’in uyarısına göre, yapısal önlemler alınmazsa konkordato sadece bir çıkış yolu değil, toplu çöküşün habercisi olabilir.