Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, SER Mekatronik'in kesin mühletin uzatılması ve konkordato talepleri kabul edilmedi. Mahkeme, şirketin iflasına hükmetti.

KONKORDATO SÜRECİ İFLASLA SONUÇLANDI

SER Mekatronik'in mali sıkıntılar nedeniyle başlattığı konkordato süreci 2025 yılında başladı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Eylül 2025'te şirket hakkında geçici mühlet kararı verirken, 23 Kasım 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet tanıdı.

Şubat 2026'da yayımlanan ilanla şirketten alacağı bulunan kişi ve kuruluşlar alacaklarını bildirmeye çağrıldı. Konkordato davasının duruşması ilk etapta 17 Kasım 2026 tarihine bırakılırken, komiser heyetinin 12 Ekim tarihli beşinci ara raporunun ardından duruşma 20 Ekim'e alındı.

Mahkeme, yapılan değerlendirmelerin ardından şirketin konkordato talebini reddederek iflas kararı verdi.

İKİ İSİM HAKKINDA İFLAS HÜKMÜ KURULMADI

Mahkeme kararında Hakan Çakar ve Necati Arslan'ın konkordato talepleri de reddedildi. Ancak iki kişinin iflasa tabi olmayan gerçek kişiler olduğu tespit edildi. Bu nedenle haklarında ayrıca iflas kararı verilmesine gerek olmadığına hükmedildi.

Karara karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yapılabilecek.

2008 YILINDA TEKSTİL MAKİNELERİ ALANINDA FAALİYETE BAŞLAMIŞTI

2008 yılında Çorlu'da kurulan SER Mekatronik, ilk dönemlerinde tekstil finisaj makinelerine yönelik mekanik servis, otomasyon ve yazılım yenileme hizmetleri sundu. Şirket, zaman içerisinde üretim faaliyetlerini genişleterek tekstil makineleri alanında kendi ürünlerini geliştirmeye başladı.

Ürün yelpazesinde şardon, kumaş tıraşlama, fırçalama, zımparalama, ram ve sanfor makinelerinin yanı sıra farklı tekstil terbiye sistemleri de yer aldı. Şirket, makine üretiminin yanında teknik servis ve yedek parça hizmetleriyle de sektörde faaliyet gösterdi.

YENİ FABRİKA YATIRIMIYLA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORDU

SER Mekatronik, Ağustos 2024'te Çorlu'daki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni üretim tesisinin temelini attı. Yaklaşık 14 bin 500 metrekarelik alanda planlanan yatırımla üretim birimlerinin tek merkezde toplanması ve kapasitenin artırılması amaçlanıyordu.

2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan tesisin, şirketin müşterilerine özel makine üretimi yapabilme kapasitesini de geliştirmesi hedefleniyordu. Ancak şirket, yeni fabrika yatırımıyla gündeme gelmesinden yaklaşık iki yıl sonra iflas kararıyla karşı karşıya kaldı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORDU

Ekonomim'de yer alan habere göre, SER Mekatronik'in faaliyetleri Türkiye pazarıyla sınırlı değildi. Şirket, Asya'dan Avrupa'ya, Kuzey ve Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada tekstil makineleri satışı gerçekleştiriyordu.

2024 yılında paylaşılan şirket bilgilerine göre Bangladeş, Özbekistan, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Endonezya ihracat yapılan Asya ülkeleri arasında bulunuyordu. ABD, Meksika, Brezilya, Arjantin, Peru ve Honduras da şirketin satış gerçekleştirdiği pazarlar arasındaydı.

Avrupa'da Polonya, Belarus ve Bulgaristan'a; Afrika'da ise Mısır ve Fas'a yönelik faaliyetleri bulunan şirket, Rusya'ya da makine tedarik ediyordu.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

SER Mekatronik Genel Müdürü Uğur Küçükzeyrek, Ocak 2025'te E-Textile Magazine'e verdiği röportajda sektörün ve şirketin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Küçükzeyrek, ekonomik belirsizliklerin etkisiyle 2024 yılının durağan geçtiğini belirtmiş, buna rağmen yerel pazardaki konumlarını korumaya ve ihracat faaliyetlerini geliştirmeye çalıştıklarını ifade etmişti.

Şirketin o dönemde büyüme hedefleri arasında yeni fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini artırmak ve uluslararası pazarlardaki varlığını genişletmek de bulunuyordu. Ancak devam eden mali sorunların ardından konkordato süreci iflas kararıyla sonuçlandı.