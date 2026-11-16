Türkiye ekonomisinin en önemli ihracat ve istihdam kalemlerinden tekstil ve hazır giyim sektöründe kan kaybı derinleşiyor. Küresel rekabette zorlanan ve artan maliyet kıskacında kalan sektörün son 8 aylık bilançosu, yaşanan daralmanın boyutunu gözler önüne serdi.

2025 yılı sonu ile 2026 Ağustos dönemi arasındaki süreci kapsayan veriler, hem istihdamda hem de işletme sayısında alarm zillerinin çaldığını ortaya koydu.

Tekstil ve hazır giyim sektöründeki daralma, istihdam ve şirket kapanışlarındaki 8 aylık bilanço dikkat çekti.

Sözcü TV'de Gündem Masası programını sunan Can Coşkun, tekstil sektöründe yaşanan acı tabloyu rakamlarla tek tek aktardı.

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

İstihdam verileri incelendiğinde, 2025 yılı sonunda hazır giyim ve tekstil sektörlerinde toplam 845 bin 904 kayıtlı çalışan bulunuyordu. Bu sayı, Ağustos 2026 itibarıyla 820 bin 384 kişiye geriledi. Böylece 8 aylık periyotta sektörde 25 bin 520 kişi işinden oldu.

Daralma, faaliyet gösteren şirket sayılarına da doğrudan yansıdı. Hazır giyim alanında 2025 sonunda 35 bin 514 olan şirket sayısı, Ağustos 2026’da 34 bin 804’e düştü ve 8 ayda 707 hazır giyim firması kapandı.

Benzer bir tablo tekstil sektöründe de görüldü. 2025 yılı sonunda 18 bin 600 düzeyinde olan tekstil şirketi sayısı, 2026 Ağustos ayında 18 bin 489’a gerileyerek 8 ayda 111 şirketin kapanmasıyla sonuçlandı.