Ekonomik krizin ve enflasyonla mücadele programının faturasını en ağır ödeyen sektörlerin başında gelen tekstil ve hazır giyimde, her ölçekte istihdam, kâr ve ihracat kaybı sürerken, şirketler ağır bir borç yükü altında.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması, krizin iki sektörün tüm ölçek ve hücrelerine yayıldığını ortaya koyarken, 2024 yılında listeye 68 şirketin girdiği tekstil sektöründe bu yıl şirket sayısı 56’ya, aynı dönemde 21 olan giyim şirketi sayısı ise 19’a düştü.

Listeye giren tekstil şirketlerinin 2024 yılında 95.3 milyar lira olan mali borçları bir yılda yaklaşık yüzde 29 artarak 123.4 milyar lira seviyesine ulaşırken, giyimde ise 17.6 milyar lira seviyesinde olan toplam mali borçlar, yüzde 50 artışla 26.5 milyar liraya ulaştı. Toplam borçların özkaynaklara oranı tekstil sektöründe yüzde 101.4 olurken, giyimde ise yüzde 102.3 oldu.

TEKSTİL ZARARDA İHRACAT KAYIPTA

Araştırmaya göre, listeye giren tekstil şirketlerinin 2025 yılı üretimden satışları 191.7 milyar liraya ulaşırken, sektörün dönem zararı 2.6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Giyimde ise 62.8 milyar lira olan üretimden satışlara karşılık dönem kârlılığı 3.2 milyar lira olarak açıklandı.

2024 yılında 1.4 milyar dolarlık giyim ihracatı 2025 yılında yüzde 9.7’lik daralma ile 1.2 milyar dolar seviyesine inerken, 2.3 milyar dolarlık tekstil ihracatı ise aynı dönemde yüzde 15.3’lük kayıpla 2 milyar dolara indi. Zarar eden kuruluş sayısının 2008 krizi sonrası en yüksek seviyeye ulaştığı İSO İkinci 500’de tekstil sektöründe satış karlılığı -1.2 ile negatif seviyede gerçekleşirken, giyimde ise yüzde 4.2 oldu.

Çalışan sayısı eridi

Ücretle çalışan ortalaması 2024 yılında 61 bin 147 olan tekstilde bu sayı 2025’te yüzde 15.9 düşerek, 52 bin 746’ya düştü. Giyimde ise bu sayı aynı dönemde 26 bin 101’den yüzde 2’lik düşüşle 25 bin 579’a düştü.

Tekstilde faaliyet gösteren sanayici 2025’te 16 milyar liranın üzerinde faiz ödemesi yaparken giyimde ise bu rakam 3.3 milyar oldu. 2024 yılında ise tekstil şirketleri 12.8 milyar lira faiz ödemesi yaparken giyim şirketlerinin ödemesi 2.6 milyar lira oldu.