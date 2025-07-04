Yaklaşık 600 bin kişinin çalıştığı ve aileleri ile birlikte milyonlarca kişinin gelir kapısı olan tekstil sektörü, büyük sıkıntı yaşıyorken Meclis’te tekstil sektörünün sorunlarının araştırılması önergesi görüşüldü.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, “Üreticilerin yüzde 75’i zarar ediyor ve maliyetleri karşılayamayacak durumda. Büyük giyim firmaları konkordato ilan etti ya iflas başvurusu yaptı ya da Mısır’a kaçtı” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “2025’in ilk çeyreğinde tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 2 bin 147 firma kapandı” diye konuştu.