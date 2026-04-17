Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi’nin İdari Başkent’teki merkezinde düzenlenen törenle, Türk şirketi Atesan Tekstil’in yeni yatırım sözleşmesi resmiyet kazandı. İmza törenine SCZONE Başkanı Velid Cemaleddin katılırken, sözleşme Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Şeyhun ve Türk şirketinin başkanları Onur Dalman ile Emre Atalık tarafından imzalandı.

6,5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM VE İSTİHDAM KAPISI

Türk tekstil sektörünün Mısır’daki yeni yatırımı olan Atesan Tekstil projesi, 6,5 milyon dolarlık bir sermaye ile kurulacak. Proje, Kantara Batı Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilen 20 bin metrekarelik alanda dokuma kumaş üretimi gerçekleştirecek. Tesisin tam kapasite ile faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 200 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor.

76 YILLIK ŞİRKET

Atesan Tekstil, İstanbul Sultanhamam kökenli bir şirket. 1950'lerden beri İstanbul ve Uşak'ta faaliyet gösteren köklü bir dokuma kumaş üreticisi ve toptancısı. Genellikle pamuklu, oduncu gömleklik ve çeşitli dokuma kumaşların üretimini ve satışını gerçekleştiren firma, sektörde deneyimli bir tedarikçi olarak tanınıyor.

DÜŞÜK MALİYET, CAZİPP FIRSAT

Son yıllarda Eroğlu’dan Ulusoy Tekstile, Nil Örme’den As Tekstil’e kadar birçok firma rotasını Mısır'a çevirmiş durumda.

Mısır’da yatırımın cazibesini artıran en önemli etkenler bulunuyor. Bunlar; ucuz işçilik, ABD’ye vergisiz ihracat imkanı ve çok cazip teşvikler olarak sıralanıyor. Firmalar için önemli unsur olan bu ölçütler, Türk firmalarının Mısır'a teşvikini artırıyor.