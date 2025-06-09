Son iki yıldır ihracat ve istihdamda büyük kan kaybeden tekstil ve hazır giyim sektöründe borçlar katlanıyor, krediler batıyor. Yüksek finansman maliyetleri ile iki sektörün toplam kredi borçları bir yılda yüzde 43.4 artarken, batık kredi tutarı ise yüzde 69 arttı.

2 AYDA 1.6 MİLYAR TL BATTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ‘Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi’ başlığında Nisan 2024’te 419.1 milyar TL olan toplam kredi tutarı Nisan 2025’e gelindiğinde yüzde 43 artışla 601.2 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün takibe düşen ve batan toplam borç tutarı ise bir yılda yüzde 69.6 artarak 7.9 milyar TL’den 13.4 milyar TL’ye ulaştı. Toplam batık kredi borcu 54.4 milyar TL olan imalat sanayi içinde tekstil sektörü bu borçla en yüksek takibe düşen kredisi bulunan sektör oldu.

Yılbaşından bu yana bakıldığında da özellikle batık kredi tutarında ciddi bir artış görülüyor. Ocak 2025’te 11.8 milyar TL olan batık kredi tutarı Nisan 2025’te 1.6 milyar TL’lik artış ile 13.4 milyar TL’ye çıktı. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan İSO 500 araştırması sonuçlarına göre ise Türkiye’nin büyük 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan tekstil şirketlerinin 2023 yılında 121.1 milyar TL’ye ulaşan toplam mali borçları 2024 yılında yüzde 41’lik artışla 171 milyar TL’ye ulaştı. Giyim eşyaları imalatında ise 2023 yılında 7.8 milyar TL olan mali borçlar 2024 yılında yüzde 43 atışla 11.2 milyar TL’ye ulaştı.

İhracat ekside istihdam kayıpta

İstihdamda 2024 Ağustos’tan bu yana kan kaybeden tekstil ve hazır giyim sektörü son veri olan mart ayında 1 milyon sınırının altına indi. Temmuz 2024’te 1 milyon 9 bin olan iki sektörün toplam istihdamı Mart 2025 itibarıyla 924 bine geriledi. Bunun 374 bini tekstil sektöründe çalışırken, 550 bini ise konfeksiyonda istihdam edildi. Ocak-mayıs döneminde ihracatta yüzde 3.4 kayıp yaşayan tekstil ve hazır giyim sektörleri 10.9 milyar dolarlık ihracata imza attı. 2024 yılında ise hazır giyim ihracatı 17.9 milyar dolar seviyesinde kalırken, tekstilde ise 9.4 milyar dolarlık ihracat yapıldı.