Sanayide son yıllarda en çok kan kaybı yaşayan sektörlerden olan tekstil ve hazır giyimdeki tablo, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku-

ruluşu araştırmasına da yansıdı.

Büyük sanayi şirketlerinin sıralamada gerilediği ve satış kârlarının negatife döndüğü görüldü. İSO 500 raporuna göre, bu yıl 7 hazır giyim firması yer alırken, tekstil ürünlerinin imalatı alanında ise 22 firma yer aldı. 2024 yılı sonuçlarında ise bu oran 24 tekstil firmasına karşılık 8 giyim şirketi idi. İSO 500’de yer alan tekstil şirketlerin 2024’te 180.4 milyar lira olan üretimden satışları 2025’te yüzde 11.3’lük büyüme ile 200.9 milyar liraya çıktı. Buna karşın 2024’te 12.1 milyar lira olan dönem kârı ise 2025 yılında 22.8 milyar lira zarara dönmüş durumda. Giyim eşyalarında ise 53.6 milyar lira olan üretimden satışlar yüzde 12 büyüme ile 60.3 milyar liraya çıkarken, 2025 yılında büyüme kaydeden ve 3.3 milyar lira olan dönem kârı ise geçen yıl 1.9 milyar lira seviyesindeydi.

SATIŞLAR KÂRSIZ

Tekstil ürünleri imalatında mali borçlar 171 milyar liradan 235.6 milyar liraya çıkarken; bunun 117.5 milyar lirasını uzun vadeli mali borçlar 118 milyar lirasını ise kısa vadeli mali borçlar oluşturdu. Giyim eşyaları imalatında ise mali borçlar 11.2 milyar liradan 11.8 milyar liraya çıktı. Rapora göre tekstil ürünleri imalatında 2024 yılında yüzde 6.2 olan satış kârlılığı oranı, 2025’te eksi yüzde 10.6’ya geriledi.

Aynı dönemde yüzde 2.2 olan aktif kârlılık eksi yüzde 4.4’e, yüzde 5.4 olan özkaynak kârlılığı ise eksi yüzde 11’e düştü. Giyim eşyaları imalatında ise satış kârlılığı yüzde5, özkaynak kârlılığı yüzde 18.2 oldu.

Uretim dışı gelirler eridi

Üretim faaliyeti dışı gelirlere bakıldığında ise 2024 sonuçlarında tekstil sektörünün 38.6 milyar lira olan gelirleri 2025 sonuçlarına 8.7 milyar liraya kadar düşüş gösterdi. Giyim eşyalarında ise çok büyük bir değişim olmazken, 1 milyar liralık üretim faaliyeti dışı gelirler 1.2 milyar liraya çıktı. Tekstil sektörünün en büyük üreticilerinden Kipaş Holding, 20 sıra birden gerileyerek listede 15.8 milyar liralık üretimden satışlarla 168’nci sırada yer aldı. Listede Karafiber Tekstil, Kıvanç Tekstil ve Palmiye Dokuma yükselen şirketler arasında yer alırken, Sanko, Sun Tekstil gibi devler ise sıralamada gerilere düştü.