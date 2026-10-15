Kaliforniya'daki fay hatlarında biriken tektonik stres seviyesi son bin yılın en kritik eşiğine ulaştı. Jeolojik modelleme sonuçlarına göre, San Andreas ve San Jacinto fay hatlarının kesiştiği hat üzerinde depolanan yüksek gerilim, olası bir deprem anında kırılmanın diğer segmente sıçrama tehlikesini güçlendiriyor.

CAJON GEÇİDİ'NDEKİ TEKTONİK GERİLİM NASIL YÜKSELDİ?

Kaliforniya eyaleti, Pasifik ve Kuzey Amerika tektonik levhalarının sınır hattında yer alıyor. Söz konusu iki levha birbirine göre her yıl yaklaşık 5 santimetre (iki inç) hareket ederek yeraltındaki kaya bloklarında kademeli olarak mekanik baskı oluşturuyor.

Kayaların elastik direnç sınırını aşan enerji birikimi, fay hattı boyunca ani kaymalara yol açarak şiddetli sarsıntılara zemin hazırlıyor. Son çalışmada araştırmacılar, bölgedeki son bin yıllık gerilim döngüsünü jeolojik ve tarihsel verilerle bilgisayar ortamında yeniden canlandırdı.

SAN ANDREAS VE SAN JACINTO FAYLARININ KESİŞİM NOKTASI

Uzmanların incelemelerinde birincil odak noktasını, San Andreas ve San Jacinto fay sistemlerinin birleştiği Cajon Geçidi oluşturuyor. Araştırma raporu, iki ana fay hattının kesiştiği bu darboğazda rekor seviyede tektonik gerilim depolandığını kesinleştirdi. Her iki fay segmentinde eş zamanlı olarak biriken yüksek stres yükü, geçit bölgesini bölgesel sismik riskin ana merkezi haline getiriyor.

BİR FAYDAKİ KIRILMA DİĞERİNİ TETİKLER Mİ?

Araştırmanın ortaya koyduğu en kritik teknik bulgu, birbirine komşu olan bu iki devasa fayın ortak bir kırılma üretme olasılığı olarak açıklandı. Bitişik segmentlerden birinde meydana gelecek ana yırtılmanın, yüksek gerilim nedeniyle diğer fay hattına doğrudan sıçrama riski bulunuyor. Kırılmanın bir segmentten diğerine aktarılması, ortaya çıkacak sarsıntının şiddetini katlayarak doğal afetin etki alanını ve yıkım gücünü doğrudan artırıyor.

TARİHSEL DEPREMLER VE 1857 YILINDAKİ BÜYÜK YIKIM

San Andreas sisteminin taşıdığı yıkıcı güç bölgenin geçmiş kayıtlarında net olarak görülüyor. 18 Nisan 1906 tarihinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem San Francisco'da ağır hasara ve büyük yangınlara neden olmuş, yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Mevcut araştırmanın odaklandığı Cajon Geçidi düğüm noktasındaki son büyük sismik olay ise 1857 yılında kaydedildi. 7,9 büyüklüğüne ulaşan bu depremden bu yana bölgedeki fay hatlarında enerji birikimi aralıksız sürdü.

BİLİM İNSANLARININ ZAMANLAMA VE TAHMİN DEĞERLENDİRMESİ

Uzmanlar, tektonik gerilimin rekor seviyeye ulaşmasına rağmen bir sonraki büyük depremin kesin tarihini belirlemenin bilimsel olarak imkansız olduğunu vurguluyor. San Andreas fayının bazı kısımlarının kritik aşamaya gelmiş olması, sarsıntının mutlaka yakın gelecekte yaşanacağı anlamına gelmiyor. Araştırma ekibi, yayımlanan bulguların kesin bir tarih tahmini içermediğini, ancak bölgedeki yapısal risk faktörlerinin ve acil durum planlamalarının güncellenmesi gerektiğini bildiriyor.