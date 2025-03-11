Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tekvando kursunda öğrencisi S.T.’ye (18) birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan E.Y. (41), ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçu kapsamında 30 yıl, ‘Yağma’ suçundan ise 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Duruşmada savunma yapan E.Y., “18 yıllık öğretmenim, bırakın istismarı, kimsenin kalbini bile kırmadım. Söylenenler kurgudur, iftiradır” diyerek, suçlamayı reddetti.

Gölcük ilçesinde küçük yaştan itibaren bir tekvando kursuna giden S.T., 14 yaşından itibaren burada tekvando hocası E.Y.’nin cinsel istismarına uğradığı ve telefonunu kırdığı gerekçesiyle 2023 yılının eylül ayında annesiyle birlikte Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından S.T., Çocuk İzlem Merkezi görevlisi, avukat ve Adli Tıp Uzmanı eşliğinde alınan ifadesinde E.Y.’nin 2 yıl boyunca cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.

SAVCI DEĞİŞİNCE İSTENEN CEZA DA DEĞİŞTİ

Olay ile ilgili Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade veren E.Y., evli ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti. E.Y., ifadesinde “S.T.’nin son zamanlarda duygusal yönden bana karşı bir şeyler hissettiğini fark ediyordum ama bu platonik bir durumdu; ben kendisine karşılık vermedim” dediği öğrenildi. E.Y., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamede E.Y. hakkında ‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan 5 yıla kadar hapis, ‘Mala zarar verme’ suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Gölcük 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava sürecinde dosyaya başka bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

DOSYA ‘GÖREVSİZLİK’ KARARI VERİLEREK AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Yeni görevlendirilen savcı, geçen yıl mayıs ayında görülen duruşmadaki mütalaasında E.Y. hakkında ‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçunun ‘Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ olarak, ‘Mala zarar verme’ suçunun ise ‘Yağma’ suçu olarak değişebileceğini ifade ederek yetkinin ağır ceza mahkemelerinde olduğunu belirtti. Hem Cumhuriyet Savcısının mütalaası hem de mağdur avukatının talebini değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, ‘Görevsizlik’ kararı verdi. Mahkeme, ayrıca çocuğun suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğunu ve iddianamenin çelişkili olduğuna kanaat getirdi.

Dosyayı kabul eden Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl ekim ayında görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti adli rapor, sosyal medya yazışmaları ve görüntüleri ile adli görüşme değerlendirme raporu ve delillerden dolayı kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanığın tutuklanmasına karar verdi.

‘KİMSENİN KALBİNİ BİLE KIRMADIM’

Olayla ilgili bugün görülen davanın 3’üncü duruşmasında tutuklu sanık E.Y., mağdur S.T. ve annesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan sanık E.Y., S.T.’ye cinsel istismarda bulunmadığını belirterek, “Mağdure ile aramda geçen mesajlaşmaların cinsellikle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Ben S.T. ile iddia edilen cinsel eylemleri yaşamadığım gibi kendisiyle iddia ettiği yerlerde de bulunmuş değilim” dedi.

E.Y., telefon kırılması ile ilgili soruya, “Araçta aramızda tartışma yaşandı. Kendisi bana telefonu uzattı. Sonrasında çekişme oldu. Erkek arkadaşından ayrıldığına ilişkin mesaj gösterdi; sonrasında telefonu kendi elinden düştü ve kırıldı” diye cevap verdi. Son sözü sorulan E.Y., “18 yıllık öğretmenim, bırakın istismarı, kimsenin kalbini bile kırmadım. Söylenenler kurgudur, iftiradır” dedi.

36 YIL HAPİS KARARI, KANUN KAPSAMINDA 30 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme, sanık E.Y.’nin ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçu kapsamında 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, eğitimci olması nedeniyle artırım uygulayarak 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, suçu birden fazla kez işlemesi nedeniyle ‘Zincirleme suç’ maddesi kapsamında artırım uygulayarak 36 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘Süreli olarak belirlenecek hapis cezasının 30 yıldan fazla olmayacağı’ maddesi kapsamında sanığın cezasını 30 yıla düşürdü. Mahkeme ayrıca sanık hakkında ‘Yağma’ suçundan 6 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmederken sanığın S.T.’ye karşı ‘Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.