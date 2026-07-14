Gazetenizin 31.03.2026 tarihli sayısında ve internet sitenizde yer alan "İran, Bahreyn vardu parayı Cengiz kırdı!" ve "Cengiz'in kasası hep kazançta başlıklı haberinizdeki şirketimizin ve paydaşlarımızın kişilik haklarını ihlal eden yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilere ilişkin açıklama gereği doğmuştur.

Haberinizde yakın zamanda özelleştirilmiş gibi bir algı yatılmak istense de Eti Alüminyum 2005'te özelleştirildiği sırada düşük kapasite ve eskiyen teknolojisi ile üretim yapmaktaydı. Özelleştirme İdaresi'nin kapalı zarf usulü ile gerçekleştirdiği ihaleye adları açık kaynaklarda mevcut 9 istekli katılmış, üç tur sonunda en yüksek teklifi 305 milyon dolar ile Cengiz Holding vermiştir. 21 yıl önce Cengiz Holding bünyesine geçen tesis, büyük yatırımlarla modernize edilmiştir.

Gelecek yıl tamamlanacak haddehane ile birlikte 21 yıllık süreçte toplam yatırım miktarı 1,2 milyar dolara ulaşacak olan Eti Alüminyum, Türkiye'nin alüminyum ihtiyacının yüzde 10'unu karşılamaktadır. Bunun içerisinde tesislerde fuel-oil'den doğalgaz kullanımına geçiş, iş makinelerinin yenilenmesi, dökümhane üretim tesisinin yenilenmesi, elektrolizhane yatırımı, teknoloji geliştirme yatırımları, Ar-Ge yatırımları, laboratuvar modernizasyonu, kalsin kireç fabrikası yatırımı, yeni haddehane yatırımı gibi çok çeşitli alanlarda yatırımlar bulunmaktadır.

Yapılan yatırımlara paralel olarak uluslararası standartlarda üretim yapan bir tesis özelliğine neredeyse 15 yıl önce kavuşmuş olan Eti Alümünyum A.Ş., know-how ithal eden değil çok çeşitli alüminyum ürünlerinde kendi Ar-Ge çalışmalarını yürüten, teknoloji temelli bir şirket haline dönüşmüştür. Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde 2.000 derecede erimeyen yapısıyla savunma sanayii için devrim niteliği taşıyan özel alümina üretim hattı devreye alınmış ve bu ürünün üretimine başlanmıştır. Kablo sektörü için hayati öneme sahip ince hidrat ürünü, kendi Ar-Ge çalışmalarımız sonucu üretilmiştir. Bu ürün sayesinde Eti Alüminyum bu ürünü üretebilen Avrupa'daki dört şirketten biri olurken Türkiye; geçmişte %100 ithalatla ülkeye gelen bu üründe bugün ihracatçı konuma gelmiştir. Yine Ar-Ge faaliyetlerimizin sonucunda ham petrol ve petrokimya ürünlerini uç ürünlere çeviren katalizörlerin yerli üretimi de gerçekleştirilmiştir. Eti Alüminyum A.Ş. dünyaya da öncülük eden çalışmalar yürütmektedir. Dünyada boksitin artık ürününden lityumu geri kazanan ilk şirket olarak, bu üretim prosesinin patenti alınmıştır. Tüm bunlar çerçevesinde ülkemizde yapılan yatırımlar ile dünya standartlarına yükselerek, küresel rekabette öne çıkan şirketimizi savaş gibi insanlık dramı bir durum ile yan yana getirme çabasının art niyet taşıdığına inanıyoruz.

Son olarak haberde yer alan ifadelere ilişkin her türlü tazminat ve şikâyet haklarımız saklıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Tekzip Talep Edenler Vekili Av. Mehmet Gökhan KARTAL