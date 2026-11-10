SÖZCÜ GAZETESİ İNTERNET SİTESİNİN 15 EYLÜL 2026 TARİHLİ YAYININA İLİŞKİN CEVABIMIZDIR.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde 15 Eylül 2026 tarihinde "İBB davasında sorgular bitmeden, onların projeleri bitti: Kazanan üçlü" başlığıyla yayımlanan haberde, müvekkilimiz Emrullah Turanlı ve Taşyapı İnşaat hakkında asılsız ve ticari itibarımıza saldırı niteliğinde ifadelere yer verilmiştir.

Haber metninde, Şişli'de yürütmekte olduğumuz yasal projenin adli süreçlerin ardından hukuksuzca hız kazandığı iddia edilerek kurmaca bir algı yaratılmak istenmiştir. Söz konusu proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yetkili idare makamlarının tahsis ettiği geçerli Yapı Ruhsatları dahilinde, imar mevzuatına uygun şekilde ilerlemektedir. Geçmiş dönemlerde uygulanan mühürleme işlemleri ve idari cezalar, adil Türk Mahkemeleri tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş olup projenin yasalara uygunluğu yargı kararlarıyla sabittir.

Buna rağmen, resmi belgeler ve kesinleşmiş mahkeme kararları hiçe sayılarak, kurumumuzun şaibeli süreçlerin içerisindeymiş gibi gösterilmesi kabul edilemez niteliktedir. Habercilik ilkeleriyle ve yasalarla bağdaşmayan bu karalama kampanyasını kınıyor, adli haklarımızı arayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.