"sözcü.com.tr" isimli internet haber sitenizde 11.07.2026 tarihli, Mehmet Emre ÖZTÜRK tarafından kaleme alınan "Bu millet hakkını size helal etmiyor" başlıklı köşe yazısında müvekkilim Zeynep YILDIZ'a yönelik açık bir biçimde şeref ve haysiyetini ihlal eden, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmiştir. Bu nedenle Sayın Müvekkilim adına 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 14. Maddesi uyarınca "Cevap ve Düzeltme Hakkı" kapsamında ihtarda bulunma gereği tarafımıza hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Öncelikle belirtmek gerekir ki, haber içeriğinde yer alan "Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden milletvekilleri ve diplomatik misyonlar duruma müdahale edip, TSK'ya atılan iftirayı engelleyemedi" şeklindeki iddiaların tamamı asılsız, gerçekle bağdaşmayan iddialardır.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümü öncesinde Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen bir rapor üzerinden müvekkilim Zeynep YILDIZ'ı ve farklı siyasi partilere mensup milletvekillerimizi hedef alan yazı, baştan aşağı maddi hatalarla dolu, dezenformasyon niteliğinde kasıtlı bir karalama kampanyasının ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve aziz milletimizin hak ve menfaatlerini uluslararası arenada her türlü siyasi mülahazanın üzerinde tutan milletvekillerine yönelik bu haksız ve mesnetsiz ithamların en sert şekilde kınanması ve yazı içeriğinde ortaya atılan iddiaların ne kadar büyük bir cehaletin veya kasıtlı bir çarpıtmanın ürünü olduğunu ortaya koymak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bazı hususların açıklanması zaruri olmuştur.

Söz konusu yazı içeriğinde, müvekkilim Zeynep YILDIZ'ın da aralarında bulunduğu 18 milletvekilinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile kararın alındığı Avrupa Parlamentosu arasında "iki kurum birbirine bağlantılı" ifadesi kullanılarak akıl almaz bir cehalete imza atılmıştır.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun hiçbir kurumsal, işlevsel, yapısal ve hukuki bağlantısı bulunmamaktadır. Öyle ki Avrupa Konseyi 1949 yılında kurulan, Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı, Avrupa Birliği'nden tamamen bağımsız, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelinde faaliyet gösteren 46 üyeli bir uluslararası kuruluştur. Bunun yanında Avrupa Parlamentosu ise yalnızca Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin vatandaşları tarafından seçilen milletvekillerinden oluşan ve Avrupa Birliği'nin iç mekanizmasını ilgilendiren bir yasama organıdır. Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmadığı için Avrupa Parlamentosu'nda hiçbir Türk milletvekilinin seçilme, seçme, genel kurula katılma, önerge verme veya oylamada yer alma hakkı yoktur.

Dolayısıyla bütünü itibarıyla kara propaganda amaçlı olarak yapılan bu haber, başta Basın Kanunu'na ve basın meslek ilkelerine aykırı olup kişilik haklarını haksız ve mesnetsiz şekilde zedeleyici, vicdan ve hakkaniyetle bağdaşmayan, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla değil de düşmanca hislerle kaleme alınmıştır. Müvekkilimin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hassasiyetini sorgulamak kimsenin haddi de hakkı da değildir. Başta müvekkilim Zeynep YILDIZ olmak üzere siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görev yapan tüm Türk delegasyonu üyeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcudiyetini, egemenliğini ve Kıbrıs Türk halkının haklarını görev almış oldukları her platformda en gür sesle anlatmışlardır ve anlatmaya devam edeceklerdir.

Gazetecilik etiğinden, en temel kurumsal bilgi birikiminden ve asgari araştırma disiplininden yoksun bu yazı, Türk milletvekillerini haksız yere töhmet altında bırakarak kamuoyunu yanıltmış olup söz konusu mesnetsiz iddialara cevap verme gereği hâsıl olmuştur.

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