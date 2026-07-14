İsrail Havalimanları Otoritesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda konuşlu yakıt ikmal uçaklarını geri çekme işlemini durdurduğu bildirildi.

Bu durum, seyahat sezonunun en yoğun olduğu Temmuz ayında on binlerce yolcunun uçuşunun iptal edilmesi riskini beraberinde getirdi.

Otorite, ABD uçaklarının tahliyesine devam edilmemesi halinde yaklaşık 50 bin uçak biletinin iptal edilebileceği uyarısında bulundu.

Bunun üzerine Tel-Aviv eyleme geçti. İsrail Yayın Kurumu'nun aktardığı bilgilere göre, İsrail Ulaştırma Bakanı, ABD'yi İran ile savaşa sürükledikten sonra Ben Gurion Havalimanı'na ABD askeri uçaklarının iniş yapmasına izin verilmemesi talimatını verdi.

ABD'nin İran'a karşı operasyonlar için kullandığı uçakların inişi İsrail havalimanında yasaklanmış oldu.

HAVALİMANINI ASKERİ UÇAKLAR İSTİLA ETTİ

Bu ayın başlarında, ABD ile İran arasında mutabakat zaptının imzalanmasıyla gerilimin azaldığı görülmüş ve ABD, Ben Gurion Havalimanı'ndaki bazı askeri yakıt ikmal uçaklarını geri çekmeye başlamıştı.

Ben Gurion Havalimanı, ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı ve İsrail hava sahasının kapanmasına yol açan 28 Şubat'taki savaştan önce, bölgedeki ABD askeri yığınağının bir parçası olarak yaklaşık 75 adet ABD yakıt ikmal ve kargo uçağına ev sahipliği yapmaya başlamıştı.

Aylardır havalimanında park halinde bulunan bu askeri filo, ülkenin en büyük uluslararası havalimanında sivil uçakların alanını daraltarak yoğunluğa neden oluyordu.

Son gelişmelerle birlikte tahliye sürecinin durması, havalimanındaki sivil uçuş trafiğini yeniden kriz noktasına getirdi. Havalimanı, sonunda kapanmanın eşeğine geldi