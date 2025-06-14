Uzun zamandır diplomatik gerilim yaşayan İsrail-İran arasındaki ilişki, resmen savaşa dönüştü.
İsrail'in dün gece İran'ın başkenti Tahran'a başlattığı saldırılara İran bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füzeli saldırı düzenleyerek karşılık verdi.
İSRAİLLİLER MARKETLERE KOŞTU
İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İsrailliler, İran ordusunun misilleme saldırısı endişesiyle Aşkelon kentindeki marketlere akın ederek rafları boşaltılar.
İRAN 5. FÜZE SALDIRISINI BAŞLATTI
İran, İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarını başlattı. Tel Aviv'den dumanlar ve siren sesleri yükseldi. Öte yandan İran'ın iki İsrail savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi. İran, "2 İsrail uçağını düşürdük, 1 pilot esirimiz" dedi. Sabah saatlerinde İsrail ordusu İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu.
İRAN'DAN ATILAN FÜZELER 7 NOKTAYA İSABET ETTİ
İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bildirildi.