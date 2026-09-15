İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, seçimler öncesinde siyasi destek kazanmak amacıyla Suriye’nin başkenti Şam’a yönelik askerî müdahale seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü.



Türkiye Gazetesi'nin isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, Netanyahu’nun kurmaylarıyla Şam’a yönelik olası bir operasyonu görüştüğü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şam’a ziyaret hazırlığında olması nedeniyle bu gelişmenin İsrail yönetiminin planlarını etkilediği savunuldu.

ERDOĞAN'IN ŞAM ZİYARETİ ÖNCESİ SÜRPRİZ TEKLİF

Habere göre Netanyahu, Erdoğan’ın Şam ziyaretinin seçimler öncesinde kendisini siyasi açıdan zor durumda bırakabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle Şam’a yönelik planların askıya alındığı iddia ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da ziyaret hazırlıkları kapsamında Suriye’de temaslarda bulunduğu ve iki ülke arasındaki güvenlik protokolünün güncellendiği ileri sürüldü. Haberde bu görüşmeler, Erdoğan’ın olası ziyaretine yönelik güvenlik hazırlıklarıyla ilişkilendirildi.

İsrail’in alternatif olarak Suriye’de iç karışıklıkları teşvik ederek askerî müdahaleye zemin hazırlamayı değerlendirdiği de öne sürüldü.

"GELİN SURİYE'Yİ PAYLAŞALIM"

Haberdeki bir diğer iddiaya göre İsrail yönetimi, aracı bir ülke üzerinden Ankara’ya Suriye’de askerî etki alanlarının paylaşılmasına yönelik teklif iletti. Öneride Cisr eş-Şugur, Sehl el-Gab ve Hama hattının sınır olarak esas alındığı belirtildi.

İsrail’in Humus, Kuneytra, Tartus, Şam ve Dera hattında askerî etkinlik kurmak istediği; buna karşılık Halep, Hama, Haseke, Deyrizor ve Rakka’da Türkiye’nin askerî faaliyetlerine müdahale etmeme güvencesi önerdiği ileri sürüldü.

Ayrıca Türkiye’den, Golan’dan Süveyda’ya uzanacak bir askerî koridora ve İsrail’in oluşturmayı planladığı hava savunma düzenine karşı çıkmamasının istendiği iddia edildi.

Haberde, Ankara’nın bu önerileri kesin bir dille reddettiği aktarıldı. Teklifin hangi ülke aracılığıyla, ne zaman ve hangi düzeyde iletildiğine ilişkin ayrıntı verilmedi.