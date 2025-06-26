İsrail’in başkenti Tel Aviv’de reklam panosuna asılan bir pankart gündem oldu.. Pankartta “Abraham (İbrahim) İttifakı, Yeni Orta Doğu zamanı" ifadeleri yer aldı. Bu pankartın şifreleri neler, İbrahim Anlaşması nedir?

Demir, "Orta Doğu'da büyük bir çatışmanın olmayacağını, Üçüncü Dünya Savaşı'nın hiç çıkmayacağını inatla söylüyorum. Bütün bu savaşın asıl nedeni de Orta Doğu'da yeni bir inşa başlatmak" dedi.

Demir Tel Aviv'e asılan pankarta dair de şunları kaydetti:

İbrahim Anlaşmaları diye uzunca bir süredir Orta Doğu'da gerçekleştirilmek istenen bir projeydi. Hatta 7 Ekim'den önce başlamıştı. Bu projeye Suudi Arabistan, BAE, Mısır katılmıştı. 7 Ekim süreci aslında bakarsınız İbrahim Anlaşmaları'na karşı İran'ın karşı saldırısıydı. Biraz da öyle okumak lazım.

7 Ekim süreciyle birlikte, İsrail de ABD de yol temizliği yapma fırsatı buldu. Bu fırsatla birlikte Orta Doğu'da yeni süreç başlatıldı. Gazze'de büyük insani katliamlar gerçekleşti.

"YENİ BİR ORTA DOĞU ÖNGÖRÜYOR"

İran'ın Lübnan'dan, Suriye'den, Irak'tan uzaklaştırılarak etkisizleştirilmesi sürecini yaşadık. İran'la ilgili bütün süreç bu İbrahim Anlaşmaları'nın başarıya ulaşması içindir.

İbrahim Anlaşmaları yeni bir Orta Doğu öngörüyor.

Trump, Şara ile görüştüğünde "Suriye'nin İbrahim Anlaşması'na katılmasını istiyoruz" demişti. Onun da katılabileceğini ifade ettiğini basına sızdı. Ben katılacağını düşünüyorum. Suriye bu anlaşmada merkez.

"YENİ DÜNYADA TEKNOLOJİ VE TİCARETİN MERKEZİ AKDENİZ HAVZASI OLACAK"

Bu anlaşma sadece Gazze ve Filistin meselesiyle ilgili değil. Böyle okursak çok dar bir çerçeveye yerleştirmiş oluruz projeyi. Yeni Orta Doğu inşası var. Tarihte Finikelilerden başlayan süreçte Suriye merkezli Akdeniz havzası ticaretin ve medeniyetin merkezidir. Avrupa yaşlandı, ABD dünyayı doyurabilecek nitelikte değil. Dünyada yükselen Çin var.

Yeni dünyada teknoloji ve ticaret merkezi Akdeniz havzası. Akdeniz havzası Suriye'den, Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan, Ürdün'den, Lübnan'dan, Kıbrıs'tan oluşuyor. Enerji ve teknolojinin de ana hattı olacak.

"ORTA DOĞU'NUN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRECEK?"

Bu yeni inşanın arkasında İbrahim Anlaşması var. Niye Türkiye yok? Hem teolojik hem de teopolitikle ilgili meselesi var. Biz Orta Asyalıyız. Türkiye'yi yalnızlaştırmak mı istiyorlar?

İbrahim Anlaşmaları Orta Doğu'nun şeklini değiştirecek. Bu projenin içerisinde hem siyasi anlamda Orta Doğu'nun şekillenmesi ve değişmesi var hem de aslında bakarsa Trump'ın başından söylediği ekonomik gerekçeleri var.

İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) adı verilen ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin aracılık ettiği anlaşmalar, İsrail-Filistin barış girişiminin ABD'nin aracılık ettiği önceki girişimle aynı kaderi paylaşmasının ardından imzalanmıştı.

2020 İBRAHİM ANLAŞMALARI

15 Eylül - İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri normalleşme anlaşması ve Bahreyn-İsrail normalleşme anlaşması

22 Aralık - İsrail-Fas normalleşme anlaşması

24 Aralık - İsrail-Sudan normalleşme anlaşması