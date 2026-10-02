Flydubai Üst Yöneticisi (CEO) Gays el-Gays, şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada, uçuşların durdurulmasından etkilenen yolcuların nihai varış noktalarına ulaşabilmeleri için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

172 YOLCU VE MÜRETTEBAT GÜVENDE

El-Gays, 30 Eylül'de Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan FZ1073'ün kokpitte meydana gelen güvenlik olayı nedeniyle Suudi Arabistan'ın Tebük kentine yönlendirildiğini hatırlattı.

Uçakta bulunan 172 yolcu ve mürettebatın güvende olduğunu belirten el-Gays, olay sırasında yaralanan kaptan pilotun gerekli sağlık kontrollerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne döndüğünü aktardı.

CEO el-Gays, uçağın kontrolünü sağlayarak güvenli şekilde iniş gerçekleştiren pilotlara, kabin ekibine ve olay sırasında mürettebata yardımcı olan yolculara teşekkür etti. Suudi Arabistan makamlarının müdahalesini de öven el-Gays, BAE makamları ile diğer ilgili taraflara yolcu ve mürettebatın ülkelerine dönüş sürecindeki destekleri için teşekkürlerini iletti.

‘GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINI BEKLEMELİYİZ’

Flydubai'nin de destek verdiği kapsamlı soruşturmanın yetkili makamların öncülüğünde devam ettiğini belirten el-Gays, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok sayıda soru bulunduğunu ifade etti.

El-Gays, soruşturmanın tamamlanmasının ve olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının beklenmesinin önemine dikkat çekti.

İSRAİL BASINI FARKLI İDDİALAR ORTAYA ATMIŞTI

Olayın ardından İsrail basınında uçakla ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Haberlere göre uçak, Ürdün hava sahasındayken önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından kaçırılma durumlarında kullanılan "7500" kodunu gönderdi.

Kanal 12 televizyonu ise kokpitte iki pilot arasında kavga çıktığını ve yardımcı pilotun diğer pilota bıçakla saldırdığını öne sürdü. Haberde, Umman vatandaşı olduğu iddia edilen yardımcı pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı ve kabin ekibiyle bazı yolcuların kokpite girerek müdahalede bulunduğu ileri sürüldü.

HER İKİ PİLOT DA YARALANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da olayın ardından pilotlardan birinin uçağı düşürmeye çalıştığına ilişkin işaretler bulunduğunu iddia etti.

Flydubai ise kokpitte yaşanan kavganın nedeninin henüz belirlenemediğini açıklarken, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk soruşturmada yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığının ve her iki pilotun da yaralandığının tespit edildiği bildirildi.

Pilotların tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibinin refakatinde Suudi Arabistan'dan ayrılarak Abu Dabi'ye gittikleri kaydedildi.