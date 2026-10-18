İsrail'in Tel Aviv kentinden Avusturya'nın başkenti Viyana'ya sefer yapan Austrian Airlines'a ait yolcu uçağında panik anları yaşandı.
Airbus A320 tipi uçak, Bulgaristan hava sahasında seyrederken havacılıkta genel acil durum bildirimi olarak kullanılan "7700" kodunu aktif etti.
VARIŞA 54 DAKİKA VARDI
Flightradar24 verilerine yansıyan bilgilere göre, acil durum bildirimi uçağın planlanan varış noktasına ulaşmasına yaklaşık 54 dakika kala gerçekleşti.
Uçakta yaşanan sorunun ayrıntıları ve uçağın izleyeceği rotaya ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.