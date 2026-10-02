Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Youtube üzerinden yayın yapan Tele2 Haber için lisans zorunluluğu getirmesinin ardından kanaldan yayınlarla ilgili karar geldi.

RTÜK'ün Tele2 Haber'den lisans kapsamında 2 milyon lira ödeme talep ettiği belirtildi.

Tele2 Haber programcısı Murat Taylan, lisans bedelinin ödenemeyecek olması nedeniyle Tele2 Haber adıyla yapılan yayınların sonlandırılacağını duyurdu.

'İKİ LİSANS BİRDEN İSTENDİ'

Taylan şunları söyledi:

"Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK biliyorsunuz Tele2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden. RTÜK'ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira.

Kendi içimizde bile bir küçülmeye gitmeyi zorunlu kılacak ekonomik koşullar olunca haliyle yasal olarak bizden istenen sürenin sonuna geldiğimiz ve istenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için Tele 2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık."