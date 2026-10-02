Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Youtube üzerinden yayın yapan Tele2 Haber için lisans zorunluluğu getirmesinin ardından kanaldan yayınlarla ilgili karar geldi.
RTÜK'ün Tele2 Haber'den lisans kapsamında 2 milyon lira ödeme talep ettiği belirtildi.
Tele2 Haber programcısı Murat Taylan, lisans bedelinin ödenemeyecek olması nedeniyle Tele2 Haber adıyla yapılan yayınların sonlandırılacağını duyurdu.
'İKİ LİSANS BİRDEN İSTENDİ'
Taylan şunları söyledi:
"Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK biliyorsunuz Tele2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden. RTÜK'ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira.
Kendi içimizde bile bir küçülmeye gitmeyi zorunlu kılacak ekonomik koşullar olunca haliyle yasal olarak bizden istenen sürenin sonuna geldiğimiz ve istenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için Tele 2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık."
BİR YIL ÖNCE YAYIN HAYATINA BAŞLAMIŞTI
Geçen yıl kayyum atamasıyla kapanan Tele1 televizyonunun ekran yüzleri Tele2 Haber ismiyle sosyal medya ve internet üzerinden yayın hayatına başlamıştı.
Tele1'in yayını 24 Ekim 2025'te Murat Taylan'ın haber sunduğu sırada 19.28'de kayyum tarafından kesilmişti.
Tele2 de 15 Kasım 2025'te aynı saatte; sosyal medya üzerinden yayın hayatına başlamıştı.