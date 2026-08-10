Ticaret Bakanlığı, ticari amaçla ithal edilen cep telefonlarında uygulanan gözetim kıymeti eşiğini 200 dolardan 250 dolara yükseltti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ithalat değeri 250 doların altında kalan cihazlar için yeni maliyet hesaplama dönemi başladı.

250 DOLARLIK YENİ BARAJ NE ANLAMA GELİYOR?

Gözetim uygulaması, Türkiye'de satılan cep telefonlarının perakende satış fiyatının doğrudan 250 dolar olarak belirlendiği anlamına gelmiyor. Ticari ithalatta beyan edilen ürün değerinin belirlenen eşik seviyenin altında kalması halinde, gümrük maliyetlerinin ve vergilerin hesaplanmasında esas alınan alt sınır 250 dolar olarak dikkate alınıyor.

HANGİ TELEFON MODELLERİ ETKİLENECEK?

Yeni uygulamanın öncelikli olarak ithalat değeri 250 doların altında bulunan giriş ve orta segment akıllı telefonları etkilemesi bekleniyor. Beyan edilen ithalat kıymetinin sınırın altında kalması durumunda ortaya çıkacak ek maliyetin ne kadarının nihai tüketici fiyatlarına yansıtılacağı, ithalatçı ve satıcı firmaların fiyatlandırma politikalarına göre şekillenecek.

DÜZENLEME IMEI KAYIT ÜCRETLERİNİ KAPSIYOR MU?

Ticaret Bakanlığı'nın kararı yalnızca ticari amaçla gerçekleştirilen cep telefonu ithalatını kapsıyor. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen kişisel cep telefonları ve IMEI kayıt ücretleri bu düzenlemenin dışında tutuluyor. Uygulamanın temel amacı, ithalatta düşük değer beyan edilmesini engellemek ve ithalat işlemlerini daha yakından takip etmek olarak açıklanıyor.