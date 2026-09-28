Kıbrıs'ta sahne alan Koray Avcı, konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dijital dünyanın hayatımıza fazlasıyla dahil olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, telefon kullanımını sınırlamak için zaman zaman kendine birkaç günlük mola verdiğini anlattı.

TELEFONU İKİ HAFTADA BİR KENARA BIRAKIYOR

Avcı, telefona fazla bağlandığını belirterek zaman zaman uykusundan uyanıp Reels videoları izlediğini söyledi. Bu nedenle iki haftada bir telefonunu kenara bıraktığını anlatan şarkıcı, iki-üç gün boyunca yalnızca önemli aramalara açık olacak şekilde telefonu kullanmadığını ifade etti.

ZİHNİNİ TOPARLAMAK İÇİN DOĞAYA KAÇIYOR

Telefonsuz kaldığı dönemde Ankara'da annesinin yanına gittiğini veya yurt dışındaki dostlarıyla doğada vakit geçirdiğini söyleyen Avcı, bu sürenin zihnini toparlamasına yardımcı olduğunu belirtti.

FETHİYE'DE KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURDU

Koray Avcı, daha önce yaptığı açıklamalarda İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşam sürdürdüğünü anlatmıştı. Fethiye'de cuma pazarında zaman zaman tezgâh açtığını ve canı istediğinde karpuz sattığını söyleyen şarkıcı, sakin yaşamın kendisi için önemli olduğunu dile getirmişti.

BABASINDAN KALAN YELKENLİDE YAŞIYOR

Avcı, bir başka röportajında ise babası için aldığı ancak babasının kullanmaya fırsat bulamadığı yelkenlinin kendisine kaldığını anlatmıştı. Kaptanlık eğitimi aldığını söyleyen şarkıcı, yelkenliyi küçük bir ev gibi kullandığını ve burada sakinliğin tadını çıkararak besteler yaptığını ifade etmişti.

Koray Avcı'nın İstanbul'dan uzaklaşarak kurduğu bu yeni yaşam, deniz ve doğayla iç içe bir hayatı beraberinde getirirken şarkıcı, zaman zaman telefonunu da tamamen geride bırakarak kendine vakit ayırıyor.